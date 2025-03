In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, venerdì 14 marzo, a partire dalle ore 16:00, l’Archivio di Stato di Ragusa ospiterà la proiezione del documentario “Anni Vinti. Il biennio rosso negli Iblei”, con la regia di Andrea Giannone.

Nel lavoro di Giannone, grazie alle testimonianze di storici e ricercatori, si fa luce su una particolare parentesi storica, all’indomani della Prima Guerra Mondiale, durante la quale il Partito Socialista conquistò la quasi totalità dei municipi dell’allora provincia di Siracusa, scatenando la scomposta e violenta reazione di notabili e proprietari terrieri.





Ingresso libero su prenotazione, chiamando lo 0932/622200 o tramite il sito web dell’Istituto: https://asragusa.cultura.gov.it/.



“Anni Vinti. Il biennio rosso negli Iblei” è un film documentario realizzato con la regia di Andrea Giannone.

Tra il 1920 e il 1922 furono uccisi 21 operai nella Sicilia orientale. Qui i protagonisti del Biennio Rosso furono i braccianti poverissimi e analfabeti organizzati dal Partito Socialista in sindacati e cooperative, che la violenza fascista presto spazzò via. Lo sguardo degli ultimi, in questa epopea quasi dimenticata, illumina più di una pagina della storia d’Italia.



Luogo: Archivio di Stato di Ragusa, Viale del Fante, 7, RAGUSA, RAGUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.