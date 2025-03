Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani intende rivolgere un appello a tutte le scuole italiane affinché il 21 marzo 2025, Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vittime delle Mafie, diventi un momento di riflessione profonda e di azione concreta per riaffermare i valori della legalità, della giustizia e della responsabilità civica.

In questa giornata simbolica, nata per onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata, invitiamo le istituzioni scolastiche a promuovere iniziative didattiche e culturali capaci di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del contrasto alle mafie e sulla difesa dei diritti umani.





Le scuole possono contribuire attivamente attraverso: letture e testimonianze di storie di vittime della mafia, con la partecipazione di esperti, magistrati, giornalisti e familiari delle vittime; dibattiti e incontri con associazioni impegnate nella lotta alla criminalità organizzata; proiezione di documentari e film che raccontano le vicende e il coraggio di chi ha contrastato le mafie; percorsi interdisciplinari che mettano in relazione la storia, il diritto, l’economia e la letteratura con il fenomeno mafioso; momenti di riflessione e creatività attraverso la realizzazione di murales, poesie, articoli, opere teatrali o musicali dedicate al tema; partecipazione alle manifestazioni organizzate a livello locale e nazionale per dare visibilità all’impegno contro le mafie.

Il ruolo della scuola è fondamentale nella costruzione di una società consapevole e resistente alle infiltrazioni criminali. Educare alla legalità significa offrire agli studenti strumenti di conoscenza e senso critico per riconoscere e contrastare ogni forma di sopruso, corruzione e ingiustizia.





In occasione del 21 marzo 2025, rinnoviamo il nostro impegno a supportare i docenti con materiali didattici e proposte formative affinché questa giornata sia vissuta come un’opportunità di crescita collettiva e di consolidamento della cultura della legalità.

Invitiamo tutte le scuole a condividere le proprie iniziative sui canali istituzionali e sui social, utilizzando l’hashtag #MemoriaImpegno2025, per rendere visibile il comune sforzo nella lotta contro le mafie e nella difesa dei valori democratici.

Con l’auspicio che questo momento possa essere un’occasione di unione e cambiamento, vi ringraziamo per il vostro prezioso contributo.

Invitiamo ad inviare al CNDDU (email: coordinamentodirittiumani@gmail.com) le proposte educative e le iniziative realizzate per l’occasione.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU

