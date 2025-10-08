Domenica 12 ottobre alle ore 17.30 al Museo archeologico Lilibeo – Marsala, la dott.ssa Rossana De Simone, ricercatrice di archeologia fenicio-punica dell’università degli studi di Enna “Kore”, presenterà

“Un antico symbolon di pace: la tessera hospitalis da Lilibeo ” testimonianza di multiculturalita’ e convivenza pacifica nell’antica città fenicio punica.

L’evento si inserisce nell’ambito della Giornata nazionale ed europea degli amici dei musei, promossa dalla Fidam, il cui tema è “Arte e pace: i Musei come strumenti di pace “.

L’Associazione Amici del Parco archeologico di Marsala, di concerto con la Direzione del Parco Archeologico, nel promuovere la conoscenza di questo prezioso reperto intende sottolinearne soprattutto il valore simbolico in un momento in cui la riflessione sul valore della pacifica convivenza si impone.

A conclusione, un concerto d’archi eseguito da musicisti del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani renderà l’evento ancora più significativo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.