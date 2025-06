L’attività sociale, rivolta ai bambini svantaggiati, accompagnati dai genitori e dalle associazioni, l’anno scorso era stata molto gradita e soprattutto aveva reso felici i piccoli ospiti della Fiera. Per questo, anche quest’anno, l’associazione Anirbas, i giostrai Toti Speciale, Salvo Ruvolo, Luciano e Terence Giganti e il Comune di Palermo, hanno organizzato una giornata all’insegna dei sorrisi e del divertimento. Giostre gratuite alla Fiera del Mediterraneo per tanti bambini e ragazzi, seguiti e assistiti da associazioni del territorio che si occupano di disabilità e sociale.

Un pomeriggio, dedicato alla spensieratezza che, spesso, presi da cure mediche e terapie, molti bambini e ragazzi non possono trascorrere.





I giostrai hanno offerto i giri sugli autoscontro e su tutti gli altri giochi. I volontari dell’associazione hanno fatto giocare e divertire i piccoli ospiti e si sono impegnati per donare loro una giornata che difficilmente potranno dimenticare. Offerti anche dolci e zucchero filato. «Tutti i bambini hanno il diritto di giocare e divertirsi – spiega Sabrina Ciulla, fondatrice dell’associazione Anirbas – . Questo non dobbiamo dimenticarlo mai. La giornata è stata frutto della generosità di tante persone. Ringrazio tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa senza esitazione. Non c’è cosa più bella – continua Sabrina Ciulla – che sapere di aver fatto sorridere un bambino, soprattutto quando la vita, sua e della sua famiglia non è sempre facile».

“Noi siamo gli imprenditori delle giostre – aggiunge Toti Speciale -. Ed è un piacere far divertire i bambini. Vorremmo poter realizzare in questa città, come nelle altre d’Italia, un grande luna park stabile e portare una grande ruota panoramica al Politeama”.

Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.