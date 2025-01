Carini ha un Coordinatore Giovani UdC. Si tratta di Catania Giosuè, classe 96, responsabile antincendio dell’associazione nazionale vigili, è stato nominato Cordinatore Giovani del Comune di Carini del partito Udc su indicazione del coordinatore comunale di Carini Giovanni Gallina, condivisa dal segretario regionale Decio Terrana, di concerto con il coordinatore provinciale Paolo Franzella. «Carini è casa mia – commenta fresco di nomina –, un territorio a cui noi concittadini siamo tanto legati.





Credo che questa mia presenza, rivolta in modo capillare fino alle realtà più piccole, amplierà i nostri orizzonti. Sarà un’occasione per valorizzare maggiormente la nostra terra». Sono un giovane volontario della protezione civile da ben 13 anni e questo mi ha portato a crescere personalmente e professionalmente, ad oggi ricopro la posizione di responsabile antincendio presso L’associazione nazionale vigili del fuoco in congedo di Carini, motivo di vanto in quanto sostengo il mio paese a livello di gestione antincendio. Il nuovo Coordinatore si rivolge ai giovani : «Se sentite l’esigenza di fare valere le vostre idee, di mettere in campo le vostre più disparate abilità per un bene comune e per costruire insieme un futuro migliore, questo è il momento di farlo; siate liberi, siate moderati, plasmate il vostro domani».

