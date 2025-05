Il crollo di una parte dell’ex ospedale di via Atenea, destinato a diventare sede universitaria, è un fatto gravissimo che ci preoccupa profondamente.

Vicini all’inaugurazione ufficiale, ci ritroviamo con un edificio in macerie, un progetto fermo e un’altra occasione che rischia di svanire nel nulla.

Parliamo di un intervento da oltre sei milioni di euro, pensato per dare finalmente ad Agrigento un polo universitario vero, nel cuore del centro storico.

Oggi invece ci ritroviamo con i soliti scenari: cantiere bloccato, accertamenti tecnici e giudiziari, burocrazia che si allunga e mesi — se non anni — di tempo perso.

Ma non possiamo permettercelo.





Questo crollo non è solo un problema edilizio: è una ferita al diritto allo studio e al diritto di restare. È un duro colpo a tutti quei giovani che volevano credere in una Agrigento viva, moderna, universitaria.

Non ci basta dire “per fortuna non ci sono feriti”: c’è un’intera generazione che continua a pagare il prezzo di errori e ritardi che non ha mai commesso.

La verità è che siamo stanchi.

Stanchi di vedere progetti nati per rilanciare la città finire in frantumi.

Stanchi di sentirci dire “ci vorrà tempo”. Stanchi di aspettare sempre il nostro turno.

Mentre altrove si inaugura, qui si indaga. Mentre altrove si costruisce, qui si crolla.

Noi non siamo più disposti a rimanere a guardare. Abbiamo il diritto di pretendere una città in cui si possa studiare, lavorare, vivere, senza dover sempre fare le valigie.

Chiediamo subito chiarezza.





Serve un’indagine rapida, trasparente e concreta: chi ha sbagliato deve assumersi le proprie responsabilità, senza se e senza ma.

Non possiamo più permettere che progetti fondamentali per il rilancio della città vengano travolti da superficialità, incuria o mala gestione.

Noi Giovani Democratici di Agrigento saremo vigili e presenti.

Non lasceremo che tutto questo finisca nel dimenticatoio.

Chiediamo risposte, pretendiamo tempi certi e la ripresa immediata del progetto.

Agrigento e i suoi giovani non possono più permettersi di aspettare.

Non questa volta.

Giovani Democratici – Circolo di Agrigento

Davide Raso, segretario cittadino GD Agrigento





