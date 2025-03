Un’occasione per scoprire le opportunità di formazione e lavoro in Sicilia ed Europa per giovani che vogliono costruire un futuro migliore

Vuoi scoprire le opportunità di formazione e lavoro che ti aspettano tra la Sicilia e l’Europa? Partecipa al prossimo evento AmuNEET che si terrà a Villa Filippina (Palermo) giovedì 27 marzo 2025 e preparati a incontrare persone esperte del settore pronte a guidarti nel tuo percorso professionale.

Non perdere l’occasione di fare networking con altrɜ giovani ambiziosɜ e ricevere consigli preziosi su come valorizzare al meglio le tue competenze.

Iscriviti subito e inizia a progettare il tuo futuro!





AmuNEET – tramite il Programma ALMA dell’iniziativa ESF+ Social Innovation+ – ha coinvolto 24 NEET sicilianɜ tra i 18 e i 29 anni in un percorso di inserimento socio-lavorativo, che si è articolato in una fase di preparazione, una di mobilità (in Grecia, Portogallo o Spagna) e una di valutazione e capitalizzazione delle competenze acquisite durante l’esperienza formativa all’estero.





Programma

15:45 – 16:00 | Accredito partecipanti

16:00 – 18:00 | “Giovani e futuro: opportunità di formazione e lavoro tra Sicilia ed Europa” – Convegno

Saluti – CESIE ETS

NEET: il Contesto siciliano – Dario Ruvolo, Psicologo del lavoro – Funzionario del distretto socio sanitario D6

Il Programma ALMA – CESIE ETS

Rete EURES, opportunità lavorative in UE – Caterina Finanze, EURES Sicilia Adviser

FSE+. Opportunità della Regione siciliana – Giuliano D’Eredità, Responsabile della comunicazione del PR FSE+ Sicilia

Il Progetto AmuNEET – CESIE ETS

L’importanza delle soft skills in un percorso di inclusione socio-lavorativa – Cristiano Inguglia e Giulia Giordano, Proff. Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, Università degli Studi di Palermo

Mobilità all’estero: testimonianza di un giovane NEET

ALMA a Palermo: l’esperienza di una azienda che ha ospitato NEET tramite programma ALMA – Elena Milio, SEND Sicilia

18:00-21:00 | Fiera delle opportunità

Parteciperanno:

CONFESERCENTI Palermo

EUROMADONIE

SEND Sicilia

Euroform

EURES Sicilia

Europe Direct Palermo

Sicindustria

Centro Orientamento e Tutorato (COT) UNIPA

CESIE ETS

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – ETS

LAND Impresa Sociale

Associazione I.D.E.A.

FINYOUTH

18:30 – 19:15 | Cause e responsabilità della condizione di NEET – Tavola rotonda

Dibattito moderato su sfide e problemi relativi a giovani e lavoro. Parteciperanno:

Giorgia Puleo, CEO Clean Sicily

Cinzia Cerroni, Delegata del Rettore al coordinamento del Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo (COT), Università degli Studi di Palermo

Federico Nuzzo, Presidente EPYC (European Palermo Youth Center)

Elena Milio, SEND Sicilia

Modera: Dario Ruvolo

19:30 – 21:30| Aperitivo e spazio musicale con Onda Pop

Luogo: Parco Villa Filippina, Piazza San Francesco di Paola, 18, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 27/03/2025

Data Fine: 27/03/2025

Ora: 15:45

Artista: CESIE ETS

Prezzo: 0.00

Info:

EVENTO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU EVENTBRITE: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giovani-e-futuro-opportunita-di-formazione-e-lavoro-tra-sicilia-ed-europa-1261191189799

Link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giovani-e-futuro-opportunita-di-formazione-e-lavoro-tra-sicilia-ed-europa-1261191189799

