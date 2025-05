PALERMO – Chi siamo come esseri umani nell’era del digitale? Come possiamo educare giovani che sappiano abitare con consapevolezza, responsabilità e profondità i cambiamenti in atto, in particolare quelli legati all’intelligenza artificiale?

A partire da queste domande, giovedì 22 maggio, alle ore 18, al Gonzaga Campus si aprirà un confronto, aperto a tutta la città, su “Formare umani nell’era digitale”. In particolare, le docenti dell’Università di Palermo Giuseppina D’Addelfio e Maria Vinciguerra parleranno di “Povertà educativa digitale e formazione (degli adulti): il progetto DEPICT”.





Ad intervenire su “Il digitale secondo noi” saranno pure i giovani delle classi terze medie e dei licei del Campus. Per l’occasione, verrà presentato il nuovo Liceo delle Scienze Umane che, dal prossimo settembre, prenderà il via. Il liceo lavorerà in sinergia con l’Università di Palermo, la LUMSA e l’Istituto Arrupe, partner del nuovo corso di studi. “Il nuovo Liceo delle Scienze Umane nasce proprio in un tempo in cui essere umani non è più un dato scontato – afferma p. Vitangelo Denora, direttore generale del Gonzaga Campus – ma una scelta che richiede impegno, consapevolezza e orientamento.





L’intento è quello di coniugare lo studio della psicologia, della pedagogia, della sociologia e dell’antropologia con una profonda comprensione del contesto contemporaneo, segnato dal digitale e da problematiche sociali che si ripresentano in maniera urgente e che sono fondamentali questioni dell’umanità. Educare al pensiero critico, all’empatia e alla responsabilità significa anche educare a un uso consapevole del digitale. L’incontro sarà un momento prezioso di condivisione e di visione per tutta la nostra comunità chiamata a costruire insieme una scuola che forma giovani capaci di custodire l’umano con spirito critico e senso etico”.

