La Poetry Slam approda al Bar Pickwick Giovedì 30 Novembre a partire dalle 18,00. Questo appuntamento aperto a tutti i poeti ed a chiunque voglia cimentarsi con l’interpretazione di una poesia è promosso dalla Lega Italiana Poetry Slam e dal collettivo Straniattrattori.

“L’ arte di interpretare poesie è un’ arte importante tanto quanto scriverle”.

La Poetry Slam nasce come il rap dalla strada attraverso agoni in cui i poeti recitano i loro versi e vengono valutati da una giuria popolare. Marc Smith “la poesia non è fatta per glorificare il poeta, essa esiste per celebrare la comunità”.

Iniziativa culturale del collettivo Staraniattrattori legata alla poesia e promossa dalla Lips per le future gare regionali, nazionali e internazionali.

Maestro della cerimonia Alessandro Pistola

Enjoy! Poeti e non poeti uscite dalle tane!

Collage Duetresette.

Luogo: Bar Pickwick, Via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

