Terzo incontro della rassegna letteraria del Bar Pickwick “E’ autunno e cadono le foglie” realizzata con la collaborazione della libreria Millemondi di Palermo.

Ospite della serata sarà Ester Cardella con il suo “The Original Artbook” pubblicato da Lo Scarabocchiatore Edizioni.

A presentare l’autrice, giovedì 30 ottobre a partire dalle 18,30 nei locali di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo ci sarà Davide Ficarra.





“The Original Artbook” di Ester Cardella

Questo Artbook edito dall’Associazione “Lo Scarabocchiatore Edizioni”, nelle sue 104 pagine, raduna le più belle tavole realizzate dalla bravissima e seguitissima Autrice.

La sua Inesauribile passione è divenuta col tempo una splendida realtà professionale. Ester Cardella, amata e seguita oramai da tutti gli appassionati del Mondo della Nona Arte ha dimostrato e sta dimostrando di essere una bravissima Artista, un’Autrice completa che si fa strada con grande maestria e disinvoltura nel fantastico Mondo dell’Arte!!!

Questo volume racchiude l’essenza della bellezza, oltre che della provocazione e della sensualità rappresentate dalla Donna che è la perfezione assoluta del nostro Mondo. In queste pagine percorrerete le vie della perdizione e del peccato, un connubio perfetto per chi ama l’istinto!





Con un’ introduzione intensa del grande Autore bonelliano Andrea Cavaletto (Sceneggiatore di Dylan Dog) che spiega in modo assoluto le doti incredibili di Ester Cardella.

Troverete una raccolta di oltre 80 illustrazioni e in più una STORIA A FUMETTI INEDITA, il tutto SENZA CENSURA!!!

21 x 29,7 – 104 pagine stampate a 4 col in B/v su carta patinata opaca gr. 130, Copertina in brossura, fresata e stampata 4 colori su patinata opaca gr. 300

Ester Cardella è un illustratrice e fumettista indipendente con base a Palermo. Le sue opere combinano temi di erotismo con ambientazioni horror, dark e mitologiche. Le protagoniste dei suoi lavori sono donne forti e indipendenti che sfidano i tabù della società. La sua ricerca si concentra sull’esplorazione della libertà di sperimentare ed esprimere desideri di indipendenza e sensualità. Lavora con committenti da parte di tutto il mondo, e ha numerosi progetti in cantiere.

Luogo: Bar Pickwick, via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

