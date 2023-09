Farmitalia Saturnia si presenta dal vulcano attivo più alto del mondo, l’Etna, in un evento unico nel suo genere. L’appuntamento è fissato per giovedì 7 settembre alle ore 12:15 con la presentazione dei giocatori che vestiranno la maglia per la prima stagione in SuperLega di Saturnia Volley e si terrà nella Stazione di Partenza della Funivia dell’Etna (Nicolosi), uno dei main sponsor 2023/24.

Si tratta di una presentazione congiunta che vedrà i biancoblu insieme alle giocatrici di Funivia dell’Etna Volley Valley che, anche per la prossima stagione, affronteranno il campionato di B2.

I giocatori, ormai a Catania da oltre una settimana, avranno dunque modo di conoscere uno dei luoghi più identificativi del nostro territorio grazie ad alcuni momenti di convivialità che precederanno la presentazione e permetteranno un confronto diretto tra i biancoblu e gli sponsor a cominciare dall’amministratore unico di Farmitalia il dott. Fabio Scaccia, i giornalisti e la dirigenza di Farmitalia Saturnia, tutto questo ad oltre 2500 metri di altezza con le Guide Vulcanologiche della Funivia dell’Etna che spiegheranno passo passo la storia del vulcano.

L’evento, del quale si allega il programma e per la realizzazione del quale si ringrazia la famiglia Russo Morosoli, avrà il suo clou nella presentazione delle 12:15, ma inizierà fin dalle 10:30 con la risalita in funivia a quota 2500 metri.

