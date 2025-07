COMUNICATO

“Giufà, la luna e Fellini” Sai 2243 – giornata mondiale del rifugiato – Lercara Friddi 23/25/26/27 luglio 2025.

Si terrà a Lercara Friddi il 23 luglio con inizio alle ore 17.30 la manifestazione “Giufà, la luna e Fellini” presso l’arena Frank Sinatra. L’evento è promosso dal comune di Lercara Friddi, da Consorzio Hera scs, Proloco, Polo culturale islamico di Palermo, Forum Giovani di Lercara in occasione della giornata mondiale del rifugiato 2025.

Fra le attività proposte una rappresentazione in forma di teatro di figure con allestimenti e messa in scena a cura dei beneficiari ospiti presso il Sai 2243 guidati dall’equipe di progetto; la valorizzazione degli attrattori culturali e storici di Lercara Friddi; attività di gioco per i più piccoli e dj set in chiusura.

“Il dialogo fra le culture dei popoli genera inclusione – sottolineano gli organizzatori – e questo modello è tanto più efficace se si parte da elementi identitari comuni come nel caso di Giufà, maschera presente in tutte le tradizioni popolari dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo”.

L’evento avrà anche un’appendice nelle giornate del 25, 26 e 27 presso l’area verde Villa a Tre Piani con inizio alle ore 18.00. Nelle tre giornate verranno realizzati workshop inclusivi e laboratori con una conduzione integrata di equipe, beneficiari e comunità accogliente finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione dello stesso parco urbano per una piena restituzione alla città.





Luogo: Arena Frank Sinatra

