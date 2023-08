Sono oltre 30 le date estive in tutta Italia di Giuseppe Califano, compositore, pianista e direttore d’orchestra da oltre 10 milioni di ascolti su Spotify. Il 4, 5 e 6 agosto (ore 20.30 e 22.30) il tour farà tappa a Palermo presso Palazzo De Gregorio (Via Dell’ Arsenale, 132), per il format Candlelight, del quale è ambassador internazionale dal 2021. In programma una selezione delle colonne sonore dei film più amati (4 agosto), con omaggi anche a Ludovico Einaudi e a Ennio Morricone, a tre anni dalla sua scomparsa (5 agosto) e ai Queen (6 agosto). Biglietti ancora disponibili su feverup.com

Di Giuseppe Califano è uscito lo scorso 26 maggio per INRI CLASSIC / Metatron l’ep “BLUE” (https://metatrongroup.lnk.to/blue), primo di 3 EP del progetto sul colore “A Ceremony of Colors”, realizzato in collaborazione con la Milano Painting Academy. L’EP è accompagnato dal video del brano “On the edge of universe”, girato presso la Milano Painting Academy, con la regia di Alessandro Martello, prodotto da INRI CLASSIC (https://www.youtube.com/watch?v=eM4wbDkD5-A )

Ogni EP è composto da 3 brani che del colore (blu, giallo e rosso) tentano di catturare il senso profondo e da una traccia audio introduttiva con la voce dell’attore Igor Loddo, per guidare l’ascoltatore nella piena esperienza sinestetica. Un’unità d’intenti che si rispecchia anche nella cura degli artwork firmati da Alessio Sala, vincitore del concorso pittorico indetto dalla Milano Painting Academy, nell’ambito della collaborazione tra l’istituzione meneghina e l’etichetta INRI CLASSIC. Suono, immagine e voce sono indirizzate a ricostruire una forte esperienza materica: grana della voce che diventa impasto sonoro, passando dalla tavolozza alla tela.

“I colori portano tanti significati, sono porte visibili verso mondi invisibili – è il commento di Giuseppe Califano –Ho scelto i tre colori primari: il blu legato alla pace e alla malinconia, il giallo è il colore del calore ma anche del tradimento e della follia, il rosso è amore, passione, ma anche lotta. Il progetto è nato dopo un percorso comune fatto con la Milano Painting Academy, un luogo speciale dove abbiamo sperimentato le sinestesie tra le varie forme artistiche”.

Classe 1980, Giuseppe Califano è un compositore, pianista e direttore d’orchestra con più di 10 milioni di ascolti che affianca all’attività concertistica (oltre 100 concerti all’anno) quella di compositore, anche per cinema e teatro. Le sue opere per piano solo pubblicate con INRI CLASSIC / Metatron sono state inserite in ambitissime playlist internazionali di streaming. Il suo curriculum vanta numerosi lavori su commissione che gli sono valsi la stima del Nieuw Ensemble di Amsterdam, Hesperia ensemble, As.Li.co. e Don Bosco Youth Orchestra di El Salvador. Collabora stabilmente nell’ambito della didattica e della promozione musicale con l’Orchestra Milano Classica, il Festival Milano Musica, l’Accademia del Teatro alla Scala e il progetto OperaDomani del Teatro Sociale di Como. È Maestro del coro dei 200.com per il Teatro Sociale di Como e secondo maestro del Coro da camera Hebel. Dal 2021 è Ambassador italiano del format internazionale Candlelight. Nella primavera del 2024 debutterà con “Peter Pan”, la sua prima opera lirica.

Ha aperto le sue porte nell’ ottobre 2021 la Milano Painting Academy, l’accademia di disegno e pittura dove è finalmente possibile apprendere le tecniche di disegno e pittura usate dai grandi maestri attivi tra il 1400 e 1700 in Italia e in Europa, insegnate con un approccio contemporaneo. La didattica è incentrata sulla pratica, sul disegno dal vero, con la luce naturale, e sull’uso del metodo MPA, appositamente studiato dai docenti dell’accademia.

