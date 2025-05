Il Dott. Giuseppe Giocaliero, PhD, Criminologo e Sociologo forense, è stato ufficialmente inserito nell’AICIS (Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza) diretto dal Prof. Ugo Terracciano con l’iscrizione nel Registro Nazionale dei Criminologi. Un importante riconoscimento che premia il suo percorso accademico, il suo impegno nella ricerca e la sua attività nella prevenzione e nell’analisi dei fenomeni criminali, in collaborazione con il Dott. Cav. Angelo Stella già all’interno dell’ AICIS.

Con un PhD in Sociologia Forense , una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, una Laurea in Scienze Giuridiche all’Università degli Studi di Palermo, un Bachelor (Laurea internazionale) in Criminologia, e una in Sociologia H. C., nonché una solida esperienza nel campo della Criminologia e Sociologia, costellata anche di Master e corsi dì Alta Formazione rappresenta una delle eccellenze emergenti nel panorama criminologico.

Il suo percorso accademico e professionale è segnato da uno studio rigoroso, da una costante ricerca scientifica e da un impegno pratico nelle attività di prevenzione, investigazione e analisi dei fenomeni criminali e sociali. Giocaliero è parte attiva della Commissione Internazionale per i Diritti Umani (IHRC) e opera inoltre come osservatore della salvaguardia dei diritti umani anche nella Federazione Nobili Europei Uniti con il titolo di Barone.

Dirigente del CESFAT, Laboratorio di Criminologia e Sociologia forense intitolato all’ avv. Lucio Torcivia , insieme ad un team d’eccezione diretto dal Prof. Cav. Andrea Torcivia, Giocaliero collabora attivamente e si occupa di prevenzione di bullismo e Cyberbullismo nelle scuole. L’ingresso nell’AICIS e nel Registro Nazionale dei Criminologi non è soltanto un riconoscimento dei traguardi raggiunti, ma anche una conferma della serietà, della competenza e della passione che contraddistinguono l’operato del Dott. Giocaliero.

Oltre all’attività di criminologo e Sociologo Professionista regolarmente iscritto in ANS( Associazione Nazionale Sociologi) il Dott. Giocaliero , già Cavaliere dinastico nobiliare dell’Ordine di San Pietro, si distingue per il suo contributo nella formazione, attraverso conferenze e collaborazioni accademiche, ma anche nelle attività di volontariato essendo stato per tantissimi anni Capo Scout AGESCI nel quartiere di Brancaccio a Palermo. È inoltre Dirigente Superiore Nazionale della Guardia Agroforestale Italiana, Ente di tutela Ambientale e di Polizia Rurale iscritto al Runts e in possesso di decreti ministeriali.

La sua visione interdisciplinare, capace di integrare sociologia e diritto, arricchisce il dibattito contemporaneo sui temi della devianza e della sicurezza. Il Giurista palermitano ha all’attivo già due Consiliature all’ interno del Comune di Palermo e la Presidenza della Commissione Cultura e della Commissione Attività Sociali a livello consiliare.

Sposato e padre di tre figli, per il suo impegno negli anni ha ricevuto diversi Premi e riconoscimenti, tra i quali il Premio Nazionale “Aquila d’Argento” dall’ Accademia di Arte Etrusca per l’impegno in Ambiente e Cultura e il Premio Nazionale “AVV Lucio Torcivia” dalla Università Popolare per l’impegno nella legalità e nel sociale, oltre a parecchi riconosciuti in ambito di Protezione Civile.

