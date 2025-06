Quarto e ultimo appuntamento per la sessione estiva, tra Palermo e Alcamo, della Rassegna Letteraria “Intrecci Narrativi” – Libri, Musica e Degustazioni, organizzata dall’ “Associazione per l’Arte”. L’incontro, in programma venerdì 27 giugno alle ore 18.30 ad Alcamo al Castello dei Conti di Modica, e sabato 28 giugno a Palermo alla libreria Feltrinelli, avrà come protagonista Giuseppe Lupo che presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo “Storia d’amore e macchine da scrivere”, Edizioni Marsilio

In programma una degustazione di vino dei ‘giovani vignaioli’ del territorio, specificatamente a cura dell’Azienda Agricola Tenute Plaja.

Con “Storia d’amore e macchine da scrivere” Giuseppe Lupo si discosta dalla narrazione sociale e corale che lo caratterizza, ma non certo dall’attenzione alla cultura industriale e tecnologica, filo conduttore del suo lavoro di studioso di una modernità, per citare un suo saggio recente, largamente “malintesa” dalla cultura letteraria del Novecento e oltre… È la storia di una lunga intervista che un “Vecchio Cibernetico” novantacinquenne, sul punto di rivelare la sua ultima e rivoluzionaria invenzione, concede in modo dolcemente elusivo a un rassegnato giornalista, Salante Fossi, portandolo a spasso dalla Danimarca al Portogallo, in un gioco di allusioni e nascondimenti. Il libro propone una narrazione informatissima e un’epica delle tastiere: compaiono premi Nobel, scienziati e imprenditori; naturalmente Camillo Olivetti e Mario Tchou, l’ingegnere e manager italocinese che fece grande l’azienda di Ivrea.

Giuseppe Lupo è nato in Lucania (Atella, 1963) e vive in Lombardia, dove insegna letteratura italiana contemporanea all’Università Cattolica di Milano e Brescia. E’ autore di numerosi saggi e romanzi, e collabora alle pagine culturali del Sole 24 Ore.

