Con 123 voti a favore e 12 schede bianche, Giuseppe Mangano (nella foto) è stato riconfermato alla guida del Centro Regionale Sportivo Libertas della Sicilia. A riconfermare l’incarico di presidente per la Sicilia dell’ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, le associazioni siciliane ritrovatesi all’assemblea elettiva che si è svolta nella sala riunioni della sede regionale Coni in via Notarbartolo a Palermo.

“Accolta con piacere la riconferma, per la quale ringrazio tutti gli intervenuti dalle varie sedi provinciali Libertas – ha riferito il professore Mangano – già guardiano alle prossime iniziative regionali. Il 6 aprile a Palermo, presso la Sala Rossa dell’Assemblea Regionale Siciliana, è in programma il convegno sul tema Riforma dello sport.

Sempre all’ARS, ma il 27 aprile, sarà la volta del Convegno nazionale Unidanza. L’ultimo week end del mese di aprile, a Trapani, sarà invece la volta del Campionato interprovinciale di Ginnastica ritmica. A maggio la Libertas Sicilia sarà impegnata presso la scuola dello sport a Ragusa in occasione del Campionato regionale di ginnastica artistica. Dulcis in fundo, il 18 maggio con i delegati regionali della Sicilia ci recheremo a Roma per partecipare all’Assemblea nazionale per l’elezione del presidente nazionale Libertas e per il rinnovo delle cariche dei componenti il consiglio nazionale”.







Luogo: Sede CONI Sicilia, Via Notarbartolo, 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.