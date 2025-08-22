Ho chiesto un incontro con l’assessorato al ramo e la III commissione agricoltura per l’emergenza idrica nella nostra isola, in qualita di rappresentante dell’ Aic Catania Fanti ( Associazione Italiana Coltivatori).

Il sottoscritto Giusti Agatino rappresentante legale dell’Aic Catania Fanti metto a conoscenza all’assessorato dell’agricoltura Dott. Salvatore Barbagallo della situazione con la grave emergenza idrica che il nostro territorio siciliano che da tempo mette in ginocchio i cittadini e agricoltori di tutta la regione, le alte temperature hanno quasi prosciugato gli invasi e rendendo sempre piu’ problematica il lavoro dei nostri agricoltori che ( L’AIC è un’organizzazione sindacale professionale agricola che tutela i diritti e gli interessi degli imprenditori agricoli e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura, dell’agroalimentare e della piccola pesca, favorendo la loro attiva partecipazione alla vita democratica del Paese per valorizzare il ruolo stesso del settore e per un ordinato ed equilibrato sviluppo civile della società da oltre 50 anni ).

Ciò che è certo è che tra le cause principali dell’emergenza ci sono sicuramente infrastrutture obsolete e scarse piogge, ma il vero problema risiede nelle gravi perdite lungo la rete idrica.

In molte province, le condutture non vengono sostituite da decenni, e le riparazioni tardano per mancanza di fondi e coordinamento tra enti locali e regionali. Il problema delle reti colabrodo è un problema sicuramente non nuovo, tubature difettose e fatiscenti,

La Sicilia è la regione italiana con la maggiore perdita idrica nelle reti di distribuzione, In pratica, più della metà dell’acqua va persa prima ancora di raggiungere le case, le aziende agricole e le industrie.

Pertanto si chiede un incontro con l’assessorato al ramo e con la Commissione Attività produttive ha competenza nelle seguenti materie: agricoltura, produzione agroalimentare, industria, commercio, cooperazione, pesca, acquacoltura, attività estrattive, artigianato, tutela dei consumatori ed utenti, energia, per trovare una soluzione cosi importante alle nostre aziende agricole siciliane che sono la nostra locomotiva economica della nostra amata isola.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.