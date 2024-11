Sono diverse le discipline che prevedono la finale unica e in questo fine settimana sono in programma a Genova e ad Altomonte le finali della Coppa Italia Rally e del Trofeo d’Italia Slalom. Diversi i rappresentanti della scuderia presenti nelle due manifestazioni che assegneranno ulteriori titoli della stagione.

Un fine settimana ricco di appuntamenti, con diversi titoli in palio, quello che portacolori e supporter della scuderia RO racing si apprestano a vivere.

A Genova al 40° Rally della Lanterna, finale nazionale della Coppa Italia Rally, Gaspare Agrò e Amedeo Lo Destro, a bordo di una Peugeot 208 Rally4, grazie al successo nella zona 8, sono pronti a rincorrere sia la vittoria di categoria sia quella nella classifica riservata agli Under25. A destreggiarsi sempre in Rally4 con una vettura gemeIla, grazie alla vittoria in settima zona, ci saranno Francesco Tuzzolino e Giulia Cefis. Nella classe RS 2.0 vorranno ben figurare, a bordo della loro Alfa Romeo 145, Gianluca Licitra e Michele La Fico, che sono stati abituali frequentatori delle gare siciliane.

In provincia di Verona si sta disputando il sesto Lessinia Rally Historic, valido per il Trofeo Rally di Seconda Zona. Nel Primo Raggruppamento, a bordo di una Porsche 911 del Team Guagliardo, Roberto Perricone e Stefano Piazza proveranno a difendere la loro leadership nella classifica di campionato del Primo Raggruppamento. Su una Opel Kadett del Terzo Raggruppamento sono in gara anche Oscar e Danilo Margiotta.

In Calabria, allo Slalom di Altomonte, che attribuirà il titolo del Trofeo d’Italia Slalom e ha fatto il pienone di iscritti, a cercare gloria ci saranno Alice Gammeri con la sua Clio Williams N2000, che inseguirà il titolo riservato alla Venere del volante e suo fratello Marco che, a bordo della sua Renault Clio E1 Ita 2000, proverà a far suo il titolo riservato alla categoria E1 Italia.









Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.