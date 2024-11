Nuovi titoli nazionali e ottimi piazzamenti sono il ricco bottino del fine settimana della scuderia RO racing. Alice e Marco Gammeri hanno vinto, rispettivamente il titolo femminile e di classe E1 Ita 2000, nella finale del Trofeo d’Italia Slalom. Roberto Perricone e Stefano Piazza si sono imposti nel Primo Raggruppamento al Rally della Lessinia Historic e Michele Puglisi è giunto terzo alla Giarre Monte Salice Milo.

Missione compiuta! Gli alfieri della RO racing hanno portato a casa due nuovi titoli nazionali e diversi piazzamenti di rilievo, in un fine settimana che è stato ricco di appuntamenti.

Incetta di titoli in Calabria, allo Slalom di Altomonte, dove i due alfieri della scuderia, al via della gara calabrese e valida per il titolo del Trofeo d’Italia Slalom, hanno centrato i propri ambiziosi obiettivi. Alice Gammeri, con la sua Clio Williams, ha vinto sia la classe N2000, sia il titolo riservato alle Dame, Marco Gammeri, a bordo della sua Renault Clio E1 Ita 2000, grazie alla vittoria di classe, ha portato a casa il titolo riservato alla categoria 2000 dell’E1 Italia.

In provincia di Verona al sesto Lessinia Rally Historic, valido per il Trofeo Rally di Seconda Zona, successo nel Primo Raggruppamento, per Roberto Perricone e Stefano Piazza, al via con una Porsche 911 seguita da Guagliardo. Per il driver palermitano si profila all’orizzonte la vittoria del titolo di raggruppamento nella zona del TRZ. Nella stessa gara secondo posto di classe per Oscar e Danilo Margiotta, al via con una Opel Kadett del Terzo Raggruppamento.

In Sicilia, alla venticinquesima edizione della cronoscalata Giarre Monte Salice Milo, valida per il Campionato Siciliano di specialità, Michele Puglisi, a bordo della sua Osella PA 30, è riuscito a salire sul terzo gradino del podio della blasonata manifestazione della Terra di Trinacria. Fabrizio Ferrauto con la sua Peugeot 106, ha fatto sua la classe NS1400.

Magro il bottino a Genova al 40° Rally della Lanterna, finale nazionale della Coppa Italia Rally, dove al traguardo sono giunti soltanto Francesco Tuzzolino e Giulia Cefis che hanno condotto la loro Peugeot 208 Rally4 al nono posto di classe.





