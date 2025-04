I giovani atleti dell’associazione siracusana Inclusione in Movimento sono stati ospiti della Lazio per assistere alla partita di calcio valevole per il campionato di serie A tra Lazio e Torino insieme a Cristina Mezzaroma, moglie del presidente Claudio Lotito. Come raccontato da Gaetano Migliore e Lino Russo, responsabili dell’associazione, impegnata da anni in iniziative sportive volte ad abbattere le barriere della disabilità, i ragazzi hanno trascorso momenti emozionanti vissuti a bordo campo dove hanno potuto osservare da vicino il riscaldamento dei giocatori, ottenere autografi e scattare foto con le stelle della Lazio.

“Si è trattato di un vero e proprio percorso di inclusione e crescita personale per i nostri ragazzi – spiega Gaetano Migliore– che avevano gli occhi pieni di luce. Queste esperienze rappresentano per loro la conferma che il miglioramento della loro vita è possibile”.

Ogni anno, i ragazzi di Inclusione in Movimento sono ospiti di squadre professionistiche di Serie A, un’opportunità che regala loro sogni e speranze. Un altro momento significativo della giornata è stato il tour dello Stadio Olimpico e l’accoglienza ricevuta da “Sport e Salute”.

I ragazzi hanno avuto così il piacere di ragazzi hanno avuto così il piacere di incontrare campioni del calibro di Andrea Lo Cicero, ex rugbista, Alessia Filippi, ex campionessa di nuoto, e altri ex atleti del team Illumina.

Durante questa avventura si è sviluppata una forte sintonia tra i giovani atleti di Inclusione in Movimento e quelli della Lazio For Special. Le due squadre hanno disputato una partita, suggellando un'amicizia speciale che ha portato alla nascita di un gemellaggio tra queste due straordinarie realtà.

