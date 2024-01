Martedì 16 gennaio 2024, ore 20

PIANGERE AL CINEMA MI METTE ALLEGRIA

A cena con l’autore: lo scrittore Roberto Alajmo, intervistato da Massimo Di Martino, racconta i film della sua formazione, il cinema e i protagonisti più amati della settima arte

Mercoledì 17 gennaio 2024, ore 20.30

C’EST LA VIE – PRENDILA COME VIENE (2017)

Regia di Eric Toledano, Olivier Nakache con Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche

Commedia – Francia, 2017, durata 110 minuti.

Giovedì 18 gennaio 2024, ore 20.30

LA MASCHERA DEL DEMONIO (1960)

Regia di Mario Bava. Andrea Checchi, Ivo Garrani, John Richardson, Arturo Dominici

Horror – Italia, durata 84 minuti.

Venerdì 19 gennaio 2024, ore 21.30

THE BRAIN TRIO

Si esibiranno a Cinematocasa, Silvia Tumminello (voce solista), Maurizio Gullo (chitarra elettrica), Giuseppe Mandracchia (batteria)

Sabato 20 gennaio 2024, ore 21.30

PAOLA SALVO VOICE

Reduce da un tour, la giovanissima cantante Paola Salvo sul palco di Cinematocasa

Martedì 23 gennaio 2024, dalle ore 18

CINEMA DI RUOLO

Phantasia Project spiega come giocare a Dungeons & Dragon nel mondo del cinema. Per tutte le età. Evento unico in Italia

Giovedì 25 gennaio 2024, ore 20.30

CORPO MUTO

Gli attori Valentina Franzone e Manfredi Massari presentano il cortometraggio di Vincenzo Stellone, “Corpo Muto” che li vede protagonisti

Sabato 3 febbraio 2024, ore 18.30

Gerusalemme: città santa delle tre religioni

foto di Marcella Croce, accompagnate da musiche gospel di Mahalia Jackson, islamiche del Turkmenistan e ebraiche klezmer di Cracovia. Incontro con l’autrice

Luogo: Cinematocasa, Via Maqueda, 124, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 16/01/2024

Data Fine: 03/02/2024

Ora: 20:00

Artista: Cinematocasa

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.