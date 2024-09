Volge al termine il calendario estivo proposto dall’ Ente Luglio Musicale Trapanese con l’ultimo spettacolo in programma al Teatro “Giuseppe Di Stefano”. Prima di dar inizio infatti alla stagione autunnale, che prenderà il via il 12 ottobre con “La furba e lo sciocco”, il primo dei sei spettacoli in programma, domenica 29 settembre, alle ore 21:30, la storica band Osanna – oggi definita come una tra le più grandi rappresentanti del periodo rock progressive italiano – omaggerà due grandi figure artistiche di metà Novecento: il compositore e direttore d’Orchestra Luis Bacalov e i colleghi, loro contemporanei, New Trolls con un grande concerto dal titolo “Omaggio a Luis Bacalov”.

Il sestetto napoletano, ancora oggi guidato dalla storico frontman e fondatore Lino Vairetti, eseguirà brani tratti dalla colonna sonora del film “Milano Calibro 9” del 1972, scritto e diretto dal regista Fernando Di Leo, inseriti nel loro secondo album “Preludio tema variazioni canzona” (1972) e pubblicati con la storica casa discografica italiana Fonit Cetra, e alcuni brani tratti dall’ormai iconico album dei New Trolls “Concerto Grosso per i New Trolls” del 1971, conosciuto anche come “Concerto grosso n 1” (vista la pubblicazione, nel 1976, del quarto album intitolato “Concerto grosso n.2 ). Entrambi gli LP sono stati in parte composti ed arrangiati per orchestra dal Maestro Luis Bacalov con la produzione di Sergio Bardotti. Album dal notevole successo, sia in termini di critica che di pubblico, ancora oggi definiti le “pietre miliari” del genere “Progressive” italiano.

Ad accompagnare gli Osanna, l’Orchestra sinfonica giovanile del Conservatorio A. Scontrino di Trapani, diretta dal maestro Andrea Ferrante, che eseguirà per intero le partiture di Bacalov, e l’ospite d’eccezione il tastierista Gianni Leone membro dell’altrettanto nota e storica band del periodo “Il Balletto di Bronzo”

«Abbiamo pensato di chiudere il calendario estivo della nostra 76ᵃ stagione – dichiara il Consigliere delegato Natale Pietrafitta – in attesa di annunciare ufficialmente quella autunnale, con questo grande concerto che vede da un lato la storia della musica rock italiana, gli Osanna, band dal forte background musicale, dall’altro il futuro musicale rappresentato dai giovani allievi che costituiscono l’Orchestra Sinfonica Giovanile del nostro conservatorio. Assieme, omaggeranno un’importante figura musicale, pianista, arrangiatore, compositore di musica per orchestra quale è Luis Bacalov. Due generazioni a confronto unite per un grande omaggio e un’unica data in Sicilia».

Nel 1971 il compositore argentino (naturalizzato italiano) Luis Bacalov volle dare voce a un’idea musicale che da diverso tempo aveva in mente, cioè quella di realizzare con un’intera orchestra sinfonica un “concerto grosso”, inteso alla maniera barocca, con l’ausilio di un gruppo rock a cui affidare per intero le parti soliste. Fu dunque coinvolta, su suggerimento di Bardotti, la band di Vittorio de Scalzi, New Trolls, a quel tempo reduci dal successo del primo album, del 1969, “Senza orario senza bandiera”. Nacque così Concerto grosso per i new Trolls che presenta un “Lato A” suddiviso in quattro tempi, i cui primi tre costituiscono il vero e proprio concerto secondo la tipica tripartizione del concerto grosso barocco, e un “Lato B” costituito dal solo brano “Nella sala vuota” della durata di venti minuti. Il disco ebbe un notevolissimo successo e lanciò su scala mondiale la carriera artistica della band genovese. L’anno successivo, coinvolto per la realizzazione della colonna sonora del film Milano calibro 9, Bacalov coinvolse il gruppo musicale Osanna. Verrà quindi realizzato l’album “Preludio tema variazioni canzona” che si inquadra nel filone delle contaminazioni tra orchestra classica e musica rock, che era stato appena avviato dallo stesso Bacalov l’anno precedente con i New Trolls.





