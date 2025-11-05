Un importante progetto di collaborazione tra scuola e territorio ha coinvolto gli studenti dell’Istituto “Leonardo” sede Mazzei di Giarre, in una giornata dedicata alla raccolta delle olive presso una rinomata azienda olivicola dell’Etna.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla preside Tiziana D’Anna, ha rappresentato un’occasione unica di formazione pratica e di valorizzazione delle tradizioni agricole locali.

L’attività, svoltasi nella cornice suggestiva delle colline etnee, ha visto coinvolti sia il personale scolastico che gli studenti delle diverse classi dell’istituto Mazzei, che hanno lavorato con entusiasmo e impegno, sotto la guida degli esperti dell’azienda olivicola. La giornata ha previsto la spremitura manuale delle olive, un’esperienza che ha permesso ai giovani di conoscere da vicino il ciclo produttivo dell’olio d’oliva e di apprezzare le tecniche tradizionali di raccolta.





Il progetto, promosso dalla preside Tiziana D’Anna, mira a rafforzare il legame tra scuola e territorio, promuovendo la conoscenza delle risorse agricole locali e valorizzando le competenze pratiche degli studenti. “Vogliamo che i nostri ragazzi – ha dichiarato la dirigente scolastica D’Anna-comprendano l’importanza delle tradizioni agricole della nostra regione e si avvicinino alle pratiche sostenibili dell’agricoltura”.

L’evento ha riscosso grande entusiasmo tra gli studenti, che hanno avuto l’opportunità di apprendere direttamente dai professionisti del settore e di contribuire concretamente alla produzione di un prodotto tipico della nostra terra. La giornata si è conclusa con un momento di convivialità e di condivisione, rafforzando il senso di comunità e di appartenenza al territorio.

Questo progetto rappresenta un esempio di come scuola e imprese possano collaborare per formare cittadini più consapevoli e radicati nelle tradizioni locali. L’istituto Mazzei si conferma così come un punto di riferimento per l’educazione pratico-tecnica e per la promozione delle eccellenze culturali e agricole della Sicilia.

