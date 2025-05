ll cantiere del Gruppo Iren ha accolto le classi quinte degli istituti tecnici Geometra L. Einaudi di Siracusa, M. Raeli di Noto e P.L. Nervi – Alaimo di Lentini, grazie all’organizzazione di Cassa Edile Siracusa. Un’iniziativa che ha permesso agli studenti di vivere un’esperienza diretta in un cantiere Iren, conoscendo più da vicino le fasi di realizzazione di un impianto destinato alla produzione di energia rinnovabile.





Il Gruppo Iren sta infatti realizzando un impianto fotovoltaico da 20,4 MW a Noto, in Sicilia, destinato a produrre circa 42 GWh di energia pulita all’anno. Questo progetto, frutto della partnership con European Energy, rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo del Gruppo di raggiungere 3,6 GW di capacità rinnovabile entro il 2030, pari al 75% della capacità complessiva di generazione. I tecnici hanno guidato gli studenti in un percorso formativo che ha sottolineato l’importanza della sicurezza sul lavoro e delle competenze tecniche richieste nel settore delle energie rinnovabili. Un’opportunità concreta per i futuri geometri di entrare in contatto con le realtà professionali del territorio.

Questo evento testimonia come l’energia rinnovabile possa essere un veicolo di crescita professionale e sviluppo per le nuove generazioni, preparando i giovani a diventare protagonisti del cambiamento verso un futuro più sostenibile.

Luogo: Siracusa

