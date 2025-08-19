GLIACA DI PIRAINO (ME): TANTISSIMI CITTADINI AL BANCHETTO DI FRATELLI D’ITALIA PER INFORMARE SULLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SICUREZZA





Alla presenza della Senatrice Ella Bucalo, dell’onorevole Carolina Varchi, del deputato regionale, onorevole Pino Galluzzo, del coordinatore provinciale Giosuè Giardina, dei sindaci di Fratelli d’Italia e dei dirigenti comunali e provinciali del partito, si è tenuto a Gliaca di Piraino (Messina) un importante momento di confronto sul tema della sicurezza. Un momento di condivisione che ha fatto sì che i cittadini venissero a conoscenza delle importanti novità introdotte dal decreto sicurezza. Una battaglia di legalità e giustizia che vede il governo Meloni in prima linea, senza tentennamenti, a fianco dei cittadini onesti. Per un’Italia più giusta e più sicura.

