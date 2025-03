Domenica 16 marzo a Siracusa presso il Grande Albergo Alfeo (via Nino Bixio 5) alle ore 16:00 si svolgerà l’evento “Glocal, sviluppo e crescita sostenibile delle comunità del Sud’, un convegno pensato per discutere dei progetti e delle opportunità di sviluppo glocal, che uniscano la dimensione globale e internazionale con quella locale, ossia con le vocazioni e le specificità territoriali.

‘E questo il significato che vogliamo dare a questa iniziativa – commenta Pompeo Torchia, presidente dell’Associazione I Sud del Mondo ETS – che organizza l’incontro – nella consapevolezza delle ricchezze e delle risorse economico-produttive, culturali, paesaggistico-naturali e turistiche del Sud e che spesso faticano a inserirsi in circuiti internazionali. La finalità del convegno è proprio quella di far veicolare il messaggio di una interazione possibile tra cittadini ed istituzioni, imprese ed enti locali e il mondo della produzione di beni e servizi per sinergie utili ad uno sviluppo sostenibile e partecipato, per accrescere i livelli di qualita’ della vita in aree che le recenti classifiche pongono agli ultimi posti’.

‘In un mondo sempre più iperconnesso e multimediale – commenta Giuseppe Galati responsabile scientifico de I Sud del mondo – far conoscere le opportunità e le specificità territoriali di aree economicamente svantaggiate con progetti di riqualificazione e valorizzazione è uno dei modi più efficaci per mettere in comunicazione ambiti e settori, per una sinergia che crei occupazione e crescita. E’ questa la mission che ci siamo prefissati’.

Al convegno, che sarà moderato da Carlo Calafiore, parteciperanno la professoressa Francesca Castagneto con un intervento su ‘Il prodotto e lo sviluppo sostenibile’, padre Rosario Lo Bello con una relazione su ‘Lo sviluppo sostenibile come strumento di pace’ e l’architetto Giuseppe Patti con una relazione su ‘La banca del tempo e l’economia del dono.

Saranno altresì illustrati i processi partecipazione civile, gli studi e le ricerche per individuare soluzioni in favore delle aree economicamente svantaggiate, puntando sulle peculiarità territoriali, l’evoluzione dei modelli socio-economici e industriali mediante un confronto con stakeholders e operatori di settore su materie quali l’energia, l’ambiente, la sanità, la produzione industriale e manifatturiera, il comparto turistico, con un riferimento ben preciso quale l’Agenda 2030, sottoscritta nel 2015 da 193 paesi delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia, e che prevede 17 obiettivi legati alla sostenibilità ambientale e sociale, con cinque asset principali: persone, prosperità, pace, partenership, pianeta, con ambiti quali: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, tempo libero e turismo, reddito e ricchezza.

Luogo: Grande Albergo Alfeo, Via Nino Bixio , 5, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 16/03/2025

Data Fine: 16/03/2025

Ora: 16:00

Artista: I Sud del Mondo

