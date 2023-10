Saliranno in sella ai loro bolidi su due ruote e percorreranno le strade della città di Palermo per dire no, tutti insieme, alla violenza contro le donne: domenica 8 ottobre è infatti in programma il primo motoraduno organizzato dall’associazione Good Bikers, il cui presidente è Leonardo Salerno, organizzazione di motociclisti che annovera numerosi iscritti. Il grande evento nasce con la finalità di sensibilizzare le comunità sul rispetto dell’universo in rosa.

All’evento saranno presenti l’Assessore al Turismo, Sport, impianti sportivi e politiche giovanili del comune di Palermo Sabrina Figuccia e il deputato Questore all’Ars on. Vincenzo Figuccia.

L’associazione Good Bikers Palermo che organizza diversi eventi ogni anno ha il piacere di invitare tutta la cittadinanza alla Prima Edizione del Good Bikers Fest al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul messaggio di educazione al rispetto della donna e far riflettere sugli atti di violenza sulle donne e sui femminicidi, non solo il 25 novembre che è la ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ma ogni giorno per non dimenticare tutte quelle donne violentate e quelle vite irragionevolmente e prematuramente spezzate.

