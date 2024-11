Palermo 7 novembre 2024 – Graduatoria per la casa: con la riapertura dei termini per le iscrizioni, come aveva chiesto il Sunia al Comune, c’è tempo fino al 25 novembre per presentare le istanze. Il sindacato degli inquilini della Cgil ha organizzato due appuntamenti per aiutare le famiglie disagiate dello Zen e di Borgo Nuovo a inoltrare le domande d’accesso alla lista per alloggi di edilizia popolare o confiscati.



Le due giornate saranno martedì prossimo, dalle 9 alle 13, nella sede della Camera del Lavoro dello Zen, in via Gino Zappa 126, e mercoledì mattina (9-13) nella sede della Cgil di Borgo Nuovo, in via Castellana, 230. La sede del Sunia, in via tenente Giovanni Ingrao, n. 2, resta a disposizione degli utenti che chiedono l’inserimento nelle graduatorie tutte le mattine dei giorni dispari e tutti i pomeriggi.



“Il servizio è reso per tutte quelle famiglie in disagio abitativo che non sono riuscite a inserirsi in tempo nella graduatoria per l’emergenza abitativa – dichiara il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish – Bisognerà portare la documentazione prevista, lo Spid, l’Isee, eventuali notifiche di sfratto o dichiarazione di anti igienicità dell’immobile abitato, i documenti di riconoscimenti delle invalidità e i codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare”.



