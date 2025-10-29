Giunge al termine la prima edizione del “Due Siciliae-Festival internazionale di musica”, che sotto la direzione artistica dei maestri Ketty Teriaca e Gianfranco Brundo, e con l’organizzazione dell’associazione Areasud, ha proposto numerosi concerti all’insegna della tradizione e dell’innovazione, a Gravina di Catania.

Giovedì 30 ottobre, alle ore 21.00 presso il CUT (Centro universitario teatrale in Piazza Università 13) avrà luogo il concerto “New Folk Songs”, frutto dell’incontro tra il Quartetto Areasud e un quartetto d’archi, che ha unito strumenti popolari e classici in una formazione inedita e suggestiva.

Il programma propone brani tratti dagli ultimi lavori discografici del Quartetto Areasud, in cui la tradizione musicale siculo-calabra si intreccia con linguaggi contemporanei e con arrangiamenti cameristici: un viaggio sonoro che, attraverso il dialogo tra voce, strumenti tradizionali e archi, restituisce nuove prospettive alla musica di radice mediterranea.





Il concerto sarà riproposto venerdì 31 ottobre nella suggestiva cornice della Chiesa Madre di Rometta, in provincia di Messina.

Il Quartetto Areasud, fondato da Maurizio Cuzzocrea e Mario Gulisano, è una delle realtà più originali della scena etnomusicale siciliana. La formazione unisce repertori popolari, testi tradizionali e nuove composizioni, utilizzando strumenti come chitarra battente, marranzano e percussioni mediterranee.

Con il progetto “New Folk Songs”, il quartetto intreccia il proprio repertorio folk con le sonorità del quartetto d’archi, in collaborazione con il compositore Mattia Cavallaro. Questo lavoro propone nuovi arrangiamenti e composizioni che fondono musica classica e tradizione orale, creando un dialogo tra colto e popolare. Il quartetto d’archi è formato da Carlotta Cosentino e Martina Nocito (violini), Sveva Smiroldo (viola) e Alfredo Borzì (violoncello), che arricchiscono il suono con una nuova dimensione timbrica e armonica.





Gran finale, sabato 1 novembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium Angelo Musco a Gravina di Catania, con il concerto dell’Orchestra Amatoriale V. Scontrino, che porterà sul palco un repertorio raffinato: le musiche di Ravel, Bottesini e Schubert dialogheranno con la contemporaneità della scrittura di Salim Dada e del giovane Edoardo Buonanno. Una proposta che combina la bellezza del repertorio classico con l’abilità tecnica dell’ensemble e le nuove composizioni, offrendo al pubblico un’esperienza sonora intensa e coinvolgente, con la presenza di due soliste straordinarie. Nel concerto, diretto dal Maestro Marco Odoni, si esibiranno anche Wiktoria Czyżewska, contrabbassista polacca attiva in prestigiose orchestre europee e Mirna Kassis, soprano siriana che unisce canto lirico e musica araba.

L’Orchestra Amatoriale Vincenzo Scontrino, nata a Catania e promossa da AreaSud, è la prima orchestra amatoriale siciliana. Diretta da Nicola Malagugini, primo contrabbasso del Teatro Massimo Bellini, valorizza il piacere del suonare insieme e l’inclusione culturale, offrendo esperienze orchestrali a musicisti non professionisti.

I concerti prevedono un biglietto di ingresso (per informazioni www.duesiciliaefestival.it).

Il Festival è finanziato dal FNSV (Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo) – Ministero della Cultura per gli anni 2025 – 2027 con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Gravina di Catania.

