Il Gran Galà della Lirica ha regalato ieri sera al pubblico del Teatro Sollima di Marsala un’esperienza indimenticabile, un viaggio emozionante attraverso i capolavori della lirica italiana. L’evento, organizzato dall’Accademia Beethoven nell’ambito della sua XXV Stagione Concertistica, ha visto protagonisti tre voci di eccezione: il soprano Natasha Katài, il tenore Domenico Ghegghi e il baritono Vincenzo Licata, accompagnati al pianoforte dal maestro Giuseppe Cinà. Il programma si è aperto con la malinconica passione di “O Mimì, tu più non torni” da La Bohème di Puccini, per poi immergersi nel dramma con “Nemico della Patria” da Andrea Chénier di Giordano, interpretato con maestria da Vincenzo Licata. Il soprano Natasha Katài ha incantato il pubblico con la sua intensità emotiva in “La mamma morta”, sempre da Andrea Chénier, mentre il tenore Domenico Ghegghi ha regalato un’interpretazione travolgente di “Amor ti vieta” da Fedora di Giordano.





Tra i momenti più applauditi della serata, il duetto “Bimba dagli occhi pieni di malia” da Madama Butterfly di Puccini, eseguito da Natasha Katài e Domenico Ghegghi, ha trasportato il pubblico in un’atmosfera di pura poesia. Altro punto culminante è stato il duetto “Tu qui, Santuzza” da Cavalleria Rusticana di Mascagni, interpretato con grande pathos da Katài e Licata, che ha suscitato un’ovazione fragorosa. Mentre l’aria “Ah! Il Signore vi manda” da Cavalleria Rusticana ha chiuso il programma con un’esplosione di emozioni. Gli artisti, acclamati dal pubblico, non si sono risparmiati nel bis, regalando due perle della canzone classica napoletana: “Granada” e “O sole mio”, coinvolgendo il pubblico nel ritornello e creando un momento di pura magia.



L’Accademia Beethoven, fondata nel 1990 dal Maestro Giuseppe Lo Cicero e guidata da un Consiglio direttivo di grande competenza, ha ancora una volta dimostrato il suo impegno nella promozione della cultura musicale. La XXV Stagione Concertistica, patrocinata dall’Assessorato Sport Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dalla Città di Marsala, rappresenta un traguardo importante per un’istituzione che ha trasformato Marsala in un punto di riferimento per il turismo culturale.





“Il Gran Galà della Lirica” non è stato solo un concerto, ma un’esperienza che ha unito musica, arte e cultura, celebrando il patrimonio lirico italiano e il talento di artisti straordinari. Natasha Katài, con la sua voce cristallina e magnetica presenza scenica, Domenico Ghegghi, considerato uno dei migliori interpreti del repertorio verista, e Vincenzo Licata, noto per la sua tecnica impeccabile e la sua espressività, hanno regalato una serata da ricordare. Il maestro Giuseppe Cinà, al pianoforte, ha saputo esaltare le voci degli interpreti, guidando il pubblico in un mondo di melodie senza tempo. Una serata imperdibile per chi ama l’opera e per chi vuole scoprirne la magia, che ha lasciato il segno nel cuore di tutti i presenti

L’Accademia Beethoven ritorna con la Grande Musica al Sollima di Marsala domenica 6 marzo, alle ore 18:00, con due artisti di fama internazionale: il virtuoso violinista turco Cihat Akin, acclamato interprete e docente al Conservatorio di Stato di Istanbul, e il raffinato pianista Roberto Issiglio, concertista di grande esperienza e sensibilità musicale. Il duo si incontrerà sul palco per regalare al pubblico un viaggio sonoro di rara bellezza, dove tecnica, maestria e intensità emotiva degli artisti si fondono in un perfetto connubio musicale tra Oriente e Occidente nella magnificenza della passione mediterranea.



