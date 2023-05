Continua la prestigiosa tournée internazionale dei Bellamorèa, duo composto dai fratelli siciliani Emanuele e Francesco Bunetto, che hanno fatto delle tradizioni popolari del Mediterraneo una scelta artistica per omaggiare la memoria storica e l’appartenenza alla Sicilia e che, alla giornata dell’Arte e della cultura a Ginevra, hanno avuto occasione di presentare il loro repertorio di world music. In occasione della giornata della cultura, gli artisti hanno affrontato tematiche incentrate sulla legalità, sul sociale e sull’attualità. Un momento toccante è stato con l’esecuzione del brano destinato ai siciliani che hanno sempre nel proprio cuore, in un connubio di sentimenti di commozione, tristezza, gioia e nostalgia, la speranza di ritornare nella propria terra, dal titolo “Sciatu di l’anima”. Un’anima che, chiunque parte e va via, vede attraverso i suoi occhi, sente con la sua pelle e tocca con le sue mani. L’evento, con la Sicilia protagonista, si è svolta il 06 maggio 2023 alla Salle Point Favre, a Chene- Bourg, organizzata dall’Associazione Acas, con il patrocinio dalla Saig, Associazioni Italiane di Ginevra e il Comune di Chene-Bourg. Per i bellamorèa la tournée continua con la ???????, ?????????, ?????? ? ?????????

“Suonare in giro nel mondo per gli italiani residenti all’estero – dicono Emanuele e Francesco Bunetto – crea sempre le stesse e forti emozioni, magia e sinergia. La musica ha un forte potere: quello di legare, generare ponti che accomunano, fratellanza ed unione. Nel nostro piccolo” – concludono – “speriamo di essere riusciti con la nostra musica, a raggiungere questo obiettivo”.

