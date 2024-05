Grande successo di pubblico ieri, martedì 28 maggio, al Museo archeologico di Marsala.

L’iniziativa “Scopri…AMO Lilibeo”, curata dall’Istituto Comprensivo “G. Sirtori”, in occasione del 50° anniversario UNICEF ITALIA, realizzata in collaborazione con il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, ha visto i giovani allievi delle quinte elementari protagonisti per un giorno come ciceroni in erba capaci di raccontare al pubblico le bellezze del Museo.

Egregiamente preparati e aiutati dalle loro insegnanti hanno anche riprodotto e interpretato i contenuti che più li avevano affascinati e che resteranno in mostra fino al 16 giugno.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.