Il 27 aprile, presso la Mind House di Palermo, si è tenuta la semifinale siciliana della terza edizione de Ivisionatici Music Festival, contest per artisti emergenti a carattere nazionale e sociale, organizzato dall’associazione culturale Ivisionatici con il patrocinio del Nuovo IMAIE, la media partnership di Rai Radio Live Napoli e la collaborazione di Open Radio e Serena Giacalone. Il contest ha una connotazione itinerante e toccherà alcune delle principali città d’Italia, tra cui Roma, Napoli, Milano, Modena, Lecce e Palermo.

Durante la tappa siciliana, si sono esibiti 40 artisti emergenti, valutati da una giuria di qualità composta da: la giornalista Francesca Taormina; la speaker, presentatrice e creator Sara Priolo e la conduttrice e giornalista Roberta Mannino. L’evento è stato presentato da Francesco Pillitteri. L’ospite musicale dell’evento è stata la cantautrice Veronica Di Nocera che ha presentato sul palco del festival il suo brano Nisida, che farà parte del suo primo EP, prossimamente in uscita.

È stato, inoltre, presente in loco Marco D’Amico, referente dell’associazione no-profit Retake Palermo, per sensibilizzare riguardo il cambiamento climatico. Ad aggiudicarsi il premio come “Artista più votato della semifinale” è stato il duo Alice e Antonio. Lo scopo de Ivisionatici Music Festival è quello di promuovere e garantire visibilità ad artisti singoli, duo e band, garantendo loro i mezzi concreti per poter realizzare il proprio progetto musicale. Il montepremi di questa terza edizione, infatti, sarà di oltre 30.00 0 euro. Ricordiamo che le iscrizioni per partecipare al festival sono ancora aperte e basterà andare sul sito www.ivisionatici.it dove, nella sezione “iscrizione”, sarà possibile compilare il modulo di iscrizione e consultare il regolamento.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.