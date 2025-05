Le Reti di Imprese protagoniste a Viterbo con buyer e sellers

Si è conclusa l’edizione 2025 di VisiTuscia Expo, la Borsa del Turismo e dell’Enogastronomia della Tuscia. Presso la struttura “Spazio Attivo” di Lazio Innova di Viterbo ha avuto luogo il workshop organizzato dalla Rete d’Impresa “Enjoy Viterbo+” il cui presidente, Sergio Cesarini, ha espresso la sua soddisfazione sia per la folta partecipazione che per i temi trattati i quali hanno dimostrato la validità dell’iniziativa che mira a promuovere il territorio e le sue eccellenze. L’iniziativa, gestita dalla DMO Expo Tuscia, rientrava nel progetto sostenuto dalla Regione Lazio attraverso i fondi dell’Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche. All’incontro tra gli addetti del settore hanno partecipato in qualità di buyer 14 operatori del turismo organizzato. In qualità di sellers sono intervenuti, in rappresentanza delle aziende dei rispettivi territori, circa 50 operatori locali per conto di alcune attività ricettive (hotel e agriturismi), agenzie di viaggio, società di noleggio, associazioni culturali, campeggi, aziende agroalimentari e vinicole. Hanno preso parte al workshop le Reti di Imprese aderenti all’iniziativa, che hanno avuto modo di presentare i loro progetti: Enjoy Viterbo+, per il comune di Viterbo; Visit Bolsena, per il Comune di Bolsena; Visit Marta, per il Comune di Marta; La Torre, per il Comune di Bassano in Teverina; Naturalmente Capodimonte, per il Comune di Capodimonte; RIC-Rete di imprese Castiglionese, per il Comune di Castiglione in Teverina; Il Mascherone, per il Comune di Valentano; Cilenia, per il Comune di Celleno; Conosci Calcata, per il Comune di Calcata; Montefiascone in Vetrina, per il comune di Montefiascone. Vincenzo Peparello, presidente della DMO Expo Tuscia, nonché ideatore della Borsa Turistica, ha dichiarato: «Ancora una volta questa manifestazione ha saputo presentarsi al pubblico e agli operatori del settore rinnovata nei temi e nella formula. Quando è nata, ormai quasi 20 anni fa, il workshop era quello classico, ora è itinerante. Per questo il programma ha previsto anche escursioni in alcuni paesi del territorio (Celleno, Montefiascone, Valentano e Calcata) dove i partecipanti (operatori, giornalisti, blogger ed influencer) sono stati accolti dai presidenti delle Reti d’Impresa locali e dai sindaci in prima persona (rispettivamente: Luca Beraldo, Giulia De Santis, Stefano Bigiotti e Cristian Di Giovanni). Un successo, andato anche oltre le aspettative, come hanno dimostrato i numerosi attestati pervenutici dalla stampa, dagli operatori e dagli amministratori locali che ci convince sempre più a continuare sulla strada intrapresa, certi che i partenariati rappresentano il futuro per il bene del territorio e delle imprese».

Harry di Prisco





Luogo: Spazio Attivo, VITERBO, VITERBO, LAZIO

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.