Le piazze Dante e Duomo a Mascali si sono animate con l’evento “Sport City Day” che ha trasformato il centro storico mascalese in un’arena a cielo aperto dedicata allo sport e alla socializzazione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose associazioni sportive locali, che hanno offerto al pubblico dimostrazioni e la possibilità di provare diverse discipline.

L’evento ha unito sport, musica e divertimento, con un dj set che ha animato l’atmosfera e gonfiabili che hanno fatto la gioia dei più piccoli. L’iniziativa è stata un’autentica festa che ha celebrato i valori dello sport e della comunità, attirando un vasto pubblico di tutte le età.





Il sindaco di Mascali, Luigi Messina ha espresso grande soddisfazione per il successo della manifestazione. Momento culminante della giornata è stata la cerimonia di premiazione sul palco di piazza Duomo, dove sono stati consegnati encomi a diversi atleti mascalesi che si sono distinti a livello locale e nazionale. Tra le discipline premiate: danza, motocross, calcio, tennis, karatè, skate, automobilismo e karting, scherma storica con bastone siciliano, kickboxing, maratona, pallavolo, basket e danza latin style.

“Lo Sport City Day – ha detto il sindaco Messina – per il secondo anno a Mascali si conferma un appuntamento importante per la comunità, capace di valorizzare il talento locale e promuovere uno stile di vita attivo e sano per tutti”.





Gli assessori allo Sport, Angelo Patti, e al Turismo, Valentina Gullotta, hanno espresso la loro grande soddisfazione per l’esito della manifestazione. “Siamo felici per la straordinaria partecipazione, sottolineando come l’evento sia riuscito a coinvolgere attivamente la cittadinanza e a valorizzare le associazioni sportive del territorio, premiando gli straordinari talenti mascalesi.

