Venerdì 5 è in programma il “Gran Galà Premio Tyndaris”, mentre sabato 6 luglio, alla presenza della madrina Ornella Muti, si svolgerà la “Premiazione delle Stelle d’Argento”. Quest’ultimo evento sarà trasmesso su Raidue venerdì 19 luglio.



3 luglio – Prosegue a Patti (Messina), la quinta edizione del Festival del Cinema Italiano, diretto dal critico cinematografico Carlo Gentile (Rai – Sncci) e presieduto da Franco Arcoraci.

Tante le anteprime di film, cortometraggi e documentari, con una particolare attenzione anche all’editoria e al cinema di inchiesta.

Lo scrittore e comunicatore Biagio Maimone ha presentato “La comunicazione creativa per lo sviluppo socio umanitario” mentre una grande affluenza di spettatori ha caratterizzato la proiezione del docufilm “Food For Profit” realizzato da Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi, con un panel a seguire con D’Ambrosi e Flavia Raciti della LAV (Lega Anti Vivisezione) di Messina.

Spazio anche alla musica sul Lungomare di Patti, con lo spettacolo “Music back in time” dedicato alla musica degli anni 70’/80’/90’ e condotta Paky Arcella che ha visto l’esibizione di Cecilia Gayle, Ronnie Jones, Viola Valentino e Roberto Serafini, Gisella Cozzo, Davide De Marinis, Antonella Mollica, Serena De Bari e Mago Quasar.

Proseguono anche i cooking show nell’Area Food nel giardino dell’Hotel Club La Playa, che vede protagonisti gli chef Enzo Piedimonte, Salvo Terruso e Paolo Romeo, ai quali si unirà nei prossimi giorni il pasticciere palermitano pluridecorato Mauro Lo Faso.

Venerdì 5 luglio, al Cine-Teatro Comunale Beniamino Joppolo, è in programma la conferenza stampa di presentazione del documentario “Nessuno come Ulisse” della regista Stefania Casini, alla presenza della regista e del produttore Claudio Bucci. Cresce l’attesa per le due serate speciali ospitate al Teatro Greco di Tindari: venerdì 5 luglio il “Gran Galà Premio Tyndaris” che sarà condotto da Giusy Venuti e Beppe Convertini, mentre sabato 6 luglio ci sarà la “Premiazione delle Stelle d’Argento”, che chiuderà la kermesse cinematografica.

Maitresse de cérémonie dell’evento finale di sabato, sarà la conduttrice e giornalista Rai Roberta Ammendola, insieme all’attrice Ornella Muti, madrina del festival.

Tra gli ospiti presenti alla serata: Pietro Genuardi per il grande successo de ‘Il Paradiso delle Signore’, Gianfranco Gallo, uno degli attori più attivi della scena nazionale, Antonio De Matteo interprete di ‘Lino’ nella fortunata serie tv “Mare Fuori”, Ilaria Mongiovì, attrice e cantante protagonista del musical dei musical “Notre Dame de Paris”, Fabio Fulco e Umberto Scipione, compositore e pianista di fama internazionale.

E poi: Gianluca Guzzo, Milena Miconi, Claudio Colica, Luca Barbareschi, Beatrice Luzzi, Andrea Roncato, Piera De Tassis e Chiara Colizzi

Le giurie sono composte da: Katia Ricciarelli (presidente onoraria per il Concorso), Vincent Riotta, Nancy Bishop, Michelle Danner, Pino Ammendola, Margot Sikabonyi, Katia Nani, Mariella Anziano, Chiara Colizzi, Dante Mariti e Mirko Alivernini.

In programma anche alcuni tributi musicali, come quello del grande Enzo Gragnaniello, con Erasmo Petringa, al regista Ferzan Ozpetek, la soprano palermitana Felicia Bongiovanni con degli omaggi a Zeffirelli, a Frank Sinatra e al cinema italoamericano.

La Melos International di Dante Mariti, realizzerà uno speciale che Raidue manderà in onda venerdì 19 luglio in seconda serata.

Il Festival del Cinema Italiano è organizzato con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e ha il patrocinio del Comune di Patti (Me). E si avvale della presenza di: Rai Due, Rai News 24, Rai Italia, Rai News.it e della TGR nazionale e Sicilia.

Luogo: Hotel La Playa, PATTI, MESSINA, SICILIA

