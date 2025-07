Tipo segnalazione: Pericolo

Spettabile Redazione,

la presente per segnalare una situazione di grave rischio per l’incolumità pubblica che da mesi ormai si protrae. Nel tratto iniziale di Via Colonna Rotta, imboccandola da Corso Alberto Amedeo, per proseguire poi sulla Via Imera sul lato che fiancheggia i lavori ferroviari, manca da molti mesi ormai l’illuminazione pubblica, nella più totale indifferenza delle Istituzioni. Considerando che questo tratto presenta anche un fondo stradale pieno di buche e i marciapiedi sono impraticabili (nella parte di Via Colonna Rotta a causa delle auto e grossi mezzi commerciali perennemente parcheggiate in divieto e sopra i marciapiedi) e considerando che la parte di Via Imera spesso alle prime piogge si allaga, il rischio per i pedoni è reale, dal momento che devono camminare al buio, in mezzo alla strada per l’impraticabilità dei marciapiedi e su una strada piena di buche e le responsabilità stanno tutte in capo all’Amministrazione Comunale.

E’ ormai da mesi che invio pec al Sindaco, alla Polizia Municipale e ai vari servizi, ma nulla si è mosso.

La strada è una importante arteria a ridosso di Piazza Indipendenza e Porta Nuova, vi circolano tantissimi pedoni sia residenti che turisti, ma pare che agli amministratori la cosa proprio non interessi.

Non si può ogni sera, con il buio, rischiare costantemente la vita per il disinteresse di chi amministra.

Con i più cordiali saluti

P.s. si allega una foto co evidenziato il tratto interessato

Luogo: Palermo , Via Colonna Rotta 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

