Milano, 14 novembre 2023 – MyBank, la soluzione di pagamento online basata su un bonifico immediato e precompilato direttamente dal servizio di online banking dell’utilizzatore, annuncia la partnership con Grimaldi Lines in occasione della nuova offerta “MyBank novembre 2023”.

Valida per le prenotazioni effettuate dal 13/11/2023 al 19/11/2023, l’offerta si applica alle partenze dal 13/11/23 al 28/12/23 per i biglietti acquistati online sul sito www.grimaldi-lines.com e pagati con MyBank.

Livorno-Olbia, Livorno-Palermo, Civitavecchia-Porto Torres, Napoli-Palermo, Porto Torres-Barcellona sono soltanto alcune delle linee incluse nell’offerta.

Le ulteriori linee selezionate e le condizioni dettagliate dell’offerta sono disponibili alla pagina https://www.grimaldi-lines.com/it/offerte/offerta-mybank-novembre-2023/?ssidc=uk5oWjxTD4.

Come beneficiare dello sconto?

Al momento della prenotazione online, si inserisce il codice sconto MBKGL23 nel campo dedicato. Al termine della scelta del viaggio, verrà proposta MyBank come unica modalità di pagamento.

A questo punto, si potrà selezionare la propria banca per essere reindirizzati direttamente al servizio di online banking a cui effettuare l’accesso con le consuete credenziali: qui verrà visualizzato un bonifico interamente precompilato, da approvare con un semplice clic e la conferma del pagamento sarà immediata sia per l’acquirente che per Grimaldi Lines.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.