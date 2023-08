Le note della “Angels cover band” dell’ istrionica Angela Di Mauro appassionano la notte dei solenni festeggiamenti in occasione del centenario evento miracoloso che vide Sant’Egidio, il Patrono di Linguaglossa, salvare il paesino alle pendici dell’Etna dalla lava.

La voce di Angela Di Mauro è la protagonista indiscussa del concerto-spettacolo, patrocinato dal Comune di Linguaglossa, che con grinta e grande talento conquista il numeroso pubblico di piazza Matrice, giustamente generoso negli applausi.

Un vero e proprio show, presentato da Lisa Sorbello, che ha coinvolto i presenti sin da subito con un mix esplosivo di brani che ha visto l’intera comunità infiammarsi al suono di “Flowers”, “I will survive”, “Stand by me”, “Non sono una signora” e “Corazon Espinado” scatenando endorfine positive all’insegna della musica e della spensieratezza.

Grandi applausi per “Senza tempo“, l’ultimo singolo della cantante prodotto dalla casa discografica Capogiro di Torino, scritto e composto da Giuseppe Mavilla, arrangiato e accompagnato al pianoforte dal M° Valeriano Chiaravalle.

Ad arricchire la serata le coreografie della scuola danza Elianto Country Western Line Dance di Antonella Messina, i siparietti dal sapore tutto siciliano di Vera Fuselli e l’interpretazione del singolo “Ed io rinasco ancora” della cantante Carmela Giannì.

Numerosi i bis e gli applausi per le performance di Angela Di Mauro che insieme ai musicisti della Angels cover band composta da

Salvo Di Bella, alla chitarra, Antonio Costa, al basso, Salvo Puglisi, alle tastiere, ed Emanuele Caggegi alla batteria ha ridisegnato con grande stile alcuni brani pop rock dal sapore internazionale.

Luogo: Piazza Matrice , LINGUAGLOSSA, CATANIA, SICILIA

