Francesco Bocciardo, atleta simbolo del nuoto paralimpico italiano, si unisce al gruppo di Ambassador di Gruppo Felsineo Open Food Factory, diventando anche testimonial di FelsineoVeg SB. Con il suo straordinario percorso sportivo, umano e professionale, Bocciardo incarna i valori di inclusione, equilibrio e determinazione che caratterizzano l’identità di Open Food Factory, l’hub che ha l’obiettivo di promuovere una corretta nutrizione e il benessere a 360 gradi.

Campione paralimpico e mondiale, vincitore di numerose medaglie tra Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024, Francesco Bocciardo ha saputo trasformare le sfide personali in successi sportivi di respiro internazionale, diventando un esempio d’ispirazione. Genovese, classe 1994, affetto da diplegia spastica fin dalla nascita, ha trovato nel nuoto una modalità di espressione e una professione, trasformandosi ben presto in un punto di riferimento nel panorama dello sport paralimpico italiano.

Nel suo nuovo ruolo, Bocciardo sarà protagonista di attività divulgative, contenuti digitali e iniziative pubbliche, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di adottare un’alimentazione bilanciata, soprattutto per chi pratica sport. In qualità di testimonial di FelsineoVeg SB, promuoverà i plus nutrizionali degli affettati vegetali Mopur® e l’approccio sostenibile dell’alimentazione plant-based.

“Siamo orgogliosi di accogliere Francesco nel nostro team. La sua forza, la sua storia e la sua visione costituiscono un potente messaggio di positività, determinazione e inclusività – ha dichiarato Andrea Righi, Business Unit Director FelsineoVeg & Project Leader Open Food Factory – Averlo tra i nostri Ambassador, rappresenta per noi un’opportunità

straordinaria per diffondere i valori di una corretta e sana alimentazione e uno stile di vita attivo, sostenibile e accessibile a tutti”.

“Entrare a far parte della famiglia di FelsineoVeg SB e di Open Food Factory è un passo che sento fortemente in linea con i miei valori – ha commentato Francesco Bocciardo – Per me, alimentazione, sport e impegno quotidiano sono tre elementi inscindibili e fondamentali. Racconterò con entusiasmo come una dieta sana e bilanciata possa contribuire non solo alla performance atletica, ma anche al benessere e alla qualità della vita”.

