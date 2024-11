Palermo, 19 novembre 2024

Da domani Sicily by Car (SBC:IM), società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, adotterà un nuovo look nell’aeroporto internazionale di Malpensa, che riaprirà al pubblico al Terminal T1 nell’area abitualmente dedicata al rent a car.

Quello di Malpensa si distingue come l’ufficio di nolo più grande fra gli oltre 55 ubicati in tutti gli aeroporti d’Italia e downtown, ben 110 mq. e n. 6 postazioni per gli operatori di banco.

Stessa location degli anni passati, ma rinnovata nei colori, pur mantenendo l’identità di brand propria del DNA dell’autonoleggio siciliano. Lo spazio adotta uno stile sobrio ed elegante, moderno nella predominanza del bianco con decisi contrasti e dettagli grigio ferro.

Il restyling degli uffici Sicily by Car, già realizzato in altri aeroporti, va verso una tendenza più minimal e contemporanea anche negli arredi dove vengono utilizzati materiali come acciaio e plexiglass in rilievo.

L’unicità della location è garantita da un ledwall di 4,20 x 1,00 mt. per una comunicazione computerizzata e digitale, assolutamente più nitida ed incisiva.

Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car: “Il nostro ufficio di nolo a Malpensa segna il passo con lo sviluppo della Compagnia, pronto ad accogliere una clientela internazionale, raffinata nel gusto ed esigente nella qualità del servizio. Ancora una volta con questo restyling Sicily by Car testimonia la propria lungimiranza nei trend di mercato confermandosi protagonista del settore.”





