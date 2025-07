Il senatore Marcello Gualdani, in rappresentanza dell’assessore regionale alle Attività Produttive della Regione siciliana, Edy Tamajo, ha inaugurato la sesta edizione della Festa della pizza di Caccamo. Un evento imperdibile per residenti e turisti che per due giorni trasforma il borgo in un tripudio di profumi, colori, sapori e spettacolo. Un evento che permetterà di scoprire le bellezze artistiche e culturali della cittadina a partire dal castello medievale fino alle stradine intrise di storia.





Per Gualdani questo tipo di manifestazioni “Sono dei mezzi straordinari per promuovere i prodotti del territorio oltre a favorire le realtà imprenditoriali nelle diverse articolazioni e quindi lo sviluppo economico che è anche l’obiettivo del Dipartimento dell’assessorato guidato da Edy Tamajo: fare promozione dei prodotti regionali. Infine è evidente che questo evento, giunto alla sesta edizione, è occasione ideale per scoprire le straordinarie bellezze di Caccamo, uno dei borghi medievali più affascinanti delle Madonie”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.