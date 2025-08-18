Guè e Tony Effe saranno protagonisti di un’unica, imperdibile serata venerdì 29 agosto 2025 a Villa Bellini di Catania, nell’ambito del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. Il doppio concerto fa parte anche di Catania Summer Fest, la rassegna del Comune di Catania.



I due artisti, simboli di due generazioni del rap nazionale, si alterneranno sullo stesso palco per una serata ad altissima intensità musicale.



GUÉ (pseudonimo di Cosimo Fini) ha aperto la strada al rap italiano per come lo conosciamo oggi. Nato nel 1980, fa il suo esordio nell’hip hop underground alla fine degli anni ‘90 con il gruppo delle Sacre Scuole, al fianco di Jake La Furia e Dargen D’Amico. Nel 2003, insieme a Jake La Furia e a Don Joe, fonda i Club Dogo, che nel decennio successivo imporranno un suono internazionale e senza compromessi all’attenzione del pubblico italiano. Nel 2014, dopo lo scioglimento del gruppo, intraprende una carriera solista di enorme successo: ha da poco sorpassato la quota di oltre 100 certificazioni platino. È stato inoltre il primo rapper italiano a pubblicare un album per la leggendaria etichetta americana Def Jam nel 2015. È reduce dal trionfo della reunion dei Club Dogo: l’omonimo album, pubblicato nel 2024, è stato certificato doppio disco di platino, e sempre nello stesso anno il gruppo ha venduto oltre 160.000 biglietti, riempiendo una volta lo stadio di San Siro e ben 10 volte il Forum di Assago.



Tony Effe, tra i protagonisti della nuova scuola rap italiana, ha scalato le classifiche con singoli e album da record, imponendosi con uno stile distintivo e collaborazioni di rilievo. La sua partecipazione al concerto di Catania promette di infiammare ulteriormente il pubblico della Villa Bellini. Sul palco proporrà una scaletta che ripercorre gli ultimi successi del suo repertorio, passando per i brani di ICON – l’album Quadruplo Disco di Platino, con la collaborazione di alcuni dei più importanti nomi della scena rap e trap, e disco più venduto del 2024 secondo la classifica FIMI/GfK – fino a Sesso e samba, la hit dell’estate 2024 in collaborazione con Gaia certificata Quadruplo Platino.



Biglietti in vendita online su Ticketone e nei punti vendita Sicilia Ticket.





