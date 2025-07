Grande attesa per l’inedita messa in scena e riscrittura di “Phaedra – Eros e Thanatos” tratta dall’opera di Seneca, fortemente influenzata dal testo di Euripide, scritta e diretta dal regista e attore Salvatore Guglielmino, per “Mitoff”, in scena il 4 agosto, alle ore 21.00, nel suggestivo Tempio di Era a Selinunte.

Per la prima volta insieme un tris d’assi del nostro teatro Deborah Caprioglio, Stefano Masciarelli e Salvatore Guglielmino, dove l’esasperata passione di Phaedra e il tormento che la divora, molto più che in Seneca ed Euripide, perde qualsiasi attaccamento all’onore fino al punto in cui la protagonista, anche in questa nuova visione del testo come in quella di Seneca, confesserà la sua colpa davanti a Teseo poco prima di uccidersi.





“In questa rappresentazione- spiega il regista Salvatore Guglielmino attento studioso del mondo classico- Phaedra è una figura tragica, consumata dalla passione e dalla colpa, che affida allo spettatore una profonda comprensione della psicologia e delle motivazioni dello stesso personaggio”.

Novità chiave della messa in scena- tiene a sottolineare Guglielmino- è il vecchio saggio, personaggio non presente nelle opere di Seneca ed Euripide, che è anche un consigliere di Teseo, il quale gioca un ruolo importante nel cercare di dissuadere Phaedra dalle sue passioni, mentre i sentimenti e le pulsazioni della protagonista per Ippolito, del quale alla fine si vendicherà, giocano un ruolo fondamentale durante l’intera rappresentazione dando vita a sentimenti d’amore e morte amalgamati perfettamente tra loro in cui il dramma classico si sposa con la ferocia dei nostri tempi moderni.

Ad affiancare Debora Caprioglio, Stefano Masciarelli e Salvatore Guglielmino gli attori Marta Limoli, Laura Sfilio e Franco Colaiemma.

A suggellare e vestire ancora più di pathos le anime degli attori il suono delle percussioni delle campane tibetane e di cristallo di Giovanni Grasso.

