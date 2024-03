Al Teatro Jolly, il 30esimo anniversario di “The Divison Bell” sarà interpretato da A Pink Floyd Experience. Appuntamento giovedì 28 marzo alle 21 con la prima edizione della Rassegna Musicale Internazionale “Hall of Rocks” promossa ed organizzata da Fire Ants con la partnership tecnica di Mus Art Studio Rocks e la collaborazione del Teatro Jolly dove si svolgono tutti gli appuntamenti.

Lo show del progetto “A Pink Floyd Experience” sarà una celebrazione a 360°: verrà eseguito integralmente l’album “The Divison Bell” insieme ad altri classici del gruppo. Inoltre saranno impiegati laser, luci, videoproiezioni e scenografie che richiameranno esteticamente quel caratteristico dei Pink Floyd.“The Divison Bell”, uscito nel 1994 e considerato artisticamente l’ultimo album canonico dei Pink Floyd, compirà trent’anni esattamente il prossimo 28 marzo.

Era il 1993 e il gruppo, con una carriera stellare alle spalle, non aveva quasi più nulla da dimostrare. Ciò nonostante David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason, che avevano appena affrontato le estenuanti cause legali intentate da Roger Waters, rendendosi conto di trovarsi in un periodo di transizione importante sul piano personale, culturale e sociale, sentivano ancora il bisogno di dire qualcosa: nacque così un album fortemente influenzato da nuove sonorità new-age e che, come al solito, anticipava i propri tempi per i temi che affronta, soprattutto la mancanza di empatia e comunicazione tra gli individui.

I biglietti sono disponibili sul circuito Tickettando e presenti in due formati: Ticket (15 €) valido per un concerto, acquistabili online al link:https://bit.ly/3DVhqr7 o al botteghino fisico del Teatro Jolly in via Domenico Costantino, 54/56 -Palermo.Facebook: https://www.facebook.com/fireants.events

Instagram: https://www.instagram.com/fireants.events





Luogo: Teatro Jolly, Via Domenico Costantino, 54/56, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 28/03/2024

Data Fine: 28/03/2024

Ora: 21:00

Artista: A Pink Floyd Experience

Prezzo: 15.00

