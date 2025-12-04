“Luci e ombre dell’inclusione digitale” e “Welfare è cultura, è qualità vita” i due temi che terranno banco venerdì 5 dicembre a Palazzo Comitini nella seconda giornata della 26sima edizione dell’Happening della Solidarietà, promosso Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane, storico esempio di imprenditoria sociale in Sicilia, con il patrocinio di Anci, Città Metropolitana di Palermo, Comune di Palermo, Fondazione Èbbene, Sport for Inclusion Network e Federsolidarietà Confcooperative.

“Allenare l’Inclusione: Tra Campo, Comunità e Digitale” il tema della 26sima edizione di un appuntamento che punta a riflettere su come e quanto il Terzo Settore si sia trasformato e sia ancora in cammino, così come sulla necessità di aggiornare strumenti, linguaggi e competenze per continuare a garantire inclusione, responsabilità sociale e capacità di mediazione in un contesto in continua evoluzione.

Due giorni, dunque, attesi in quanto occasione reale di confronto tra chi opera quotidianamente nei territori rifiutando le logiche autoreferenziali, desiderosi di costruire processi condivisi con tutte le parti sociali, al fine di mantenere il ruolo di “custodi” della responsabilità sociale.

VENERDÌ 5 DICEMBRE

Dalle 9.30 alle 13.30 nella Sala del Camino di Palazzo Comitini si discuterà di “Luci e ombre dell’inclusione digitale”. Un workshop durante la quale si parlerà di digitalizzazione delle imprese sociali e dell’impatto delle nuove tecnologie su giovani e persone fragili, evidenziandone opportunità e criticità. L’obiettivo è promuovere un uso consapevole e sicuro del digitale.

Introdurrà i lavori Salvo Litrico, consigliere delegato Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane. Interverranno: Cetty Mannino, esperta di bullismo e cyberbullismo della Fondazione Carolina; Davide Minelli, presidente SocialTechno-TechSoup

Dalle 15 alle 19 in Sala Martorana. il tema dei lavori sarà “Welfare è cultura, è qualità vita”. Un momento pregnante dell’Happening, volto a valorizzare il ruolo delle imprese sociali come ponte tra persone, territori e innovazione, approfondendo sport inclusivo, digitale responsabile e welfare culturale per costruire interventi di qualità e nuovi percorsi condivisi di inclusione e sviluppo.

Darà il via al pomeriggio, che si svilupperà attraverso quattro tavoli tematici consecutivi, Sergio Mondello, presidente del Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane, mentre a moderare sarà Elisa Furnari, presidente di Fondazione Èbbene e Member of Sport For Inclusion Network e Philanthropy Experience.

I saluti saranno affidati a: Roberto Lagalla, sindaco della Città Metropolitana di Palermo; agli assessori del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, all’Innovazione, Giampiero Cannella alla Cultura; Mimma Calabrò, alle Politiche Sociali, e Alessandro Anello, al Turismo e allo Sport.

Tra gli ospiti che si aggiungeranno alle voci delle due giornate: Paolo Amenta, presidente ANCI Sicilia; Gaetano Mancini presidente Confcooperative Sicilia; Marco Gargiulo, presidente Consorzio Idee in Rete; Rosalia Pennino, capo segreteria tecnica del Sindaco Metropolitano; Marco Platania, docente di Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Catania; Marco Coico, vicepresidente dell’associazione “Amici Le Vie dei Tesori”; Danilo D’Elia, CEO di NODE Soc. Coop; Rosario Alagna, account manager del Dipartimento della Trasformazione digitale e funzionario informatico del Comune di Palermo; Giovanna Gaballo, presidente di Sispi, partner tecnologico del Comune di Palermo.

Chiuderà i lavori Francesco Passantino, consigliere delegato del Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane, “Crescere sicuri, crescere liberi”.

Luogo: Palazzo Comitini, Via Maqueda, 100, PALERMO, PALERMO, SICILIA

