La piattaforma Home Restaurant Hotel presente in oltre 300 Comuni Italiani. La Petizione promossa si avvia verso le 1000 firme

Dal 2015 la Home Restaurant Hotel srl società opera nel settore della sharing economy come operatore turistico online inserendo all’interno della piattaforma non solo Home Restaurant, ma anche Hotel, Bed and Breakfast, Agriturismi, e varie esperienze come Gelaterie, Pizzerie, Bar per aperitivi, Uscite in Gommone e di ogni altro genere. La piattaforma a differenza di TripAdvisor o Airbnb basa il suo focus sul settore Home Restaurant e da anni in lotta con le istituzioni italiane con il fine di salvaguardare i diritti degli Home Restaurant grazie anche alla cooperazione con Unione Europea, Antitrust e del Ministero dell’Interno che ad oggi in assenza di legge salvaguardando il settore, chiosa Gaetano Campolo CEO della Home Restaurant Hotel srl che da Reggio Calabria ha portato la piattaforma in oltre 300 Comuni italiani offrendo una reale opportunità imprenditoriale.

Questo non sta impedendo sommerso ed illegalità anche per mano di siti web nati da industriali compiacenti alle lobby i quali oltre che non rispettare le regole nel settore Home Restaurant creando confusione con la compiacenza di giornali del Gruppo Gedi spa o di emittenti televisive come Sky Italia nonostante le varie denunce alle varie Autorità come Agcom e Questura di Reggio Calabria defiscalizzano gli utili utilizzando le leggi sui finanziamenti per le startup. Aziende di comodo che promuovono Home Restaurant chiamati in altri modi ma che si definiscono anche in TV pubblica Home Restaurant senza tutelarli secondo le regole vigenti come il Ministero dell’Interno 2019 o appunto il Bollettino Antitrust del 2017.

Per questo visto e contro gli attacchi vili e selvaggi, molto vicini ad un sistema corrotto da noi definito MassoMafia, che cerca di nascondere e difendere l’illegalità abbiamo lanciato una Petizione su Change.org rivolta al Consiglio dei Ministri ed in meno di un mese si avvia verso le 1000 firme.

Speriamo che Giorgia Meloni Presidente del Consiglio capisca l’importanza ed intervenga subito con il fine di non speculare dietro questo settore emergente a danno di giovani imprenditori ed a favore di industriali sinistroidi che usano queste startup per frodare lo Stato Italiano per centinaia di milioni di euro rovinando appunto settori come l’Home Restaurant distorcendo la realtà del settore sempre più paragonato al ristorante classico quando invece è tutt’altro.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.