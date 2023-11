La Home Restaurant Hotel piattaforma che opera nel settore Home Restaurant dal 2015 chiarisce come si avvia un ristorante casalingo in regola nel 2023

Dalla Sicilia al Friuli-Venezia Giulia passando per la Sardegna il settore Home Restaurant si sta espandendo a macchia d’olio, sono tanti gli italiani confusi rispetto alle regole da seguire, sopratutto per colpa di disinformazione presente online che in cui si parla di Scia e Codice Ateco in assenza di legge. Per questi motivi raccontiamo brevemente che è successo in Italia per il settore Home Restaurant e facciamo un passo indietro: Il settore Home Restaurant arriva in Italia nel 2015 grazie al lavoro della Home restaurant Hotel che ha da sempre sostenuto i padroni di casa che svolgono l’attività di ristorazione casalinga privata.

A Gennaio del 2017 c’è stato un disegno di legge fortunamente arenatasi al Senato dopo votazione alla Camera grazie al Bollettino Antitrust ad Aprile 2017 che ha bocciato la ddl Home Restaurant in quanto limitava fortemente il settore Home Restaurant. Nel 2019 il Ministero dell’Interno su nostra richiesta si è espresso favorevolmente dando una svolta netta al settore che resta comunque limitato ai regimi occasionali dei 5 mila euro. Grazie all’articolo 41 della Costituzione Italiana che determina la libertà di iniziativa economica privata tutelando anche settore come l’Home Restaurant privi di codice ateco nazionale in assenza di legge. La Home Restaurant Hotel srl è l’unica piattaforma in Italia a rispettare le regole del settore e tutti i bollettini che in assenza di legge ne determinano le regole per tanto la nostra community, prima di pubblicare un Home Restaurant, comunica in Questura per ogni iscritto, rilascia la copia delle ricevute non fiscali che ogni Home Restaurant deve rilasciare a fine evento, ed assiste l’ Home Restaurant fornendo supporto legale gratuito. La piattaforma Home Restaurant Hotel nel rispetto del Bollettino Antitrust in materia di Home Restaurant è l’unica in Italia a rendere i dati del sito web visibili lasciando il contatto diretto tra utente cuoco ed utente fruitore senza percepire alcuna commissione in quanto i pagamenti devono essere effettuati direttamente all’Homers (padrone di casa). L’Home Restaurant è un settore che rientra nel Mercato Concorrenza per tanto essendo privato ed occasionale al momento si può operare senza Scia e fino a 5 mila euro massimo 6660 euro se redditi agevolati come: pensionati, studenti fino a 25 anni, ed altri e non può essere normato né da Regioni anche a Statuto speciale né Comuni in quanto queste istituzioni possono normare solo nel caso del Mercato Commercio ben diverso dal settore Home Restaurant esercizio privato, occasionale e rivolto ad un pubblico distinto. Per concludere in assenza di legge comunicando in Questura e rispettando massimo 3 aperture settimanali si può svolgere Home Restaurant e qualsiasi attività privata previo parere di un autorità che nel caso del settore Home Restaurant è dato dal Ministero dell’Interno rispettando i regimi sui redditi occasionali. La Home Restaurant Hotel vi invita a firmare la Petizione presente su Change.org: Chiediamo una Legge per il settore Home Restaurant che ha quasi raggiunto 1000 firme.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.