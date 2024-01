Il CEO di Home Restaurant Hotel, Gaetano Campolo, ha recentemente annunciato il rilancio del loro sito con una nuova versione, aprendo nuovamente, dopo due settimane di aggiornamento, la

possibilità per chiunque di aggiungere il proprio annuncio. La startup

si pone come leader nel settore Home Restaurant in Italia, distinta per

il rispetto delle regole in materia di libertà di iniziativa economica

privata, in particolare facendo riferimento all’articolo 41 della

Costituzione.

Libertà di Iniziativa Economica e Comunicazione in Questura:

Gaetano Campolo sottolinea che la forza della loro startup risiede nella

rigorosa adesione all’articolo 41 della Costituzione, che tutela la

libertà di iniziativa economica privata. Un elemento chiave è la pratica

regolare di comunicazione in Questura, che avviene sistematicamente in

ogni regione italiana.

Sfida alle Linee Guida Regionali:

La startup si trova ora ad affrontare le sfide delle linee guida

regionali, dichiarando apertamente che tutte non sono

costituzionali. In caso di necessità, Home Restaurant Hotel è pronta a

rivolgersi al TAR nelle diverse regioni. Nonostante ciò, sottolinea che

il rispetto dell’articolo 41 consente comunque di avviare un Home

Restaurant senza dover seguire le linee guida regionali e soprattutto con il controllo della Polizia di Stato che coopera con Home Restaurant Hotel srl per rendere legale questo settore.

Il Caso di Nuoro e la Sentenza di San Miniato:

Campolo fa riferimento a un caso giuridico significativo, la sentenza di

San Miniato, che condannava il Comune di Montopoli per l’obbligo di SCIA

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Un analogo episodio in

Sardegna a Nuoro ha visto le autorità affermare che, grazie alla tutela

dell’articolo 41, chiunque può ospitare un Home Restaurant a casa

propria fino a 5.000 euro annui, previa comunicazione in Questura, senza

dover emettere ricevute fiscali.

Diritto Inalienabile e Crescita Nazionale:

La posizione di Home Restaurant Hotel si basa sulla convinzione che il

diritto di avviare un Home Restaurant sia inalienabile e protetto

dall’articolo 41 della Costituzione. Con orgoglio, Campolo sottolinea

che italiani onesti stanno aderendo in massa alla loro piattaforma,

portando la startup a coprire oltre 300 città italiane.

Conclusioni:

Home Restaurant Hotel emerge come un esempio di imprenditorialità che

cerca di conciliare le esigenze del settore Home Restaurant con le

normative vigenti. La sfida alle linee guida regionali, volute dal sistema Lobby, evidenzia un

dibattito importante sulla libertà economica e il rispetto della

Costituzione, mentre la startup continua a crescere e ad attirare l’attenzione di coloro che cercano di condividere e apprezzare la cucina casalinga italiana in un contesto accogliente, privato e soprattutto di legalità.

