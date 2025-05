È possibile viaggiare fino a Canterbury, senza mai spostarsi dalla Sicilia? Certo che sì, ma solo se si è accompagnati dalla musica degli Homunculus Res. La band di Dario D’Alessandro (voce, chitarra), Davide Di Giovanni (piano, synth), Daniele Di Giovanni (batteria), Mauro Turdo (chitarra) e Daniele Crisci (basso) salirà sul palco del PunkFunk di Palermo sabato 10 maggio, alle ore 22,30, portando con sé tutti i suoi tratti più caratteristici e anche un ospite a sorpresa. Non mancheranno, dunque, testi nonsense, un approccio indolente e scanzonato, sfumature freak e innumerevoli citazioni creative.

Il Record Shop & Music Bar di via Napoli 10 è pronto per un nuovo live e, anche stavolta, definirlo semplicemente “concerto” sarebbe riduttivo. I siciliani Homunculus Res, infatti, rappresentano un vero e proprio compendio della storica scena di Canterbury, cui aggiungono fondamentali elementi ironici e irrazionali. Perché, sì, è l’ironia la chiave di lettura di questo progetto, un’attitudine a non prendersi mai sul serio, che diviene ancor più peculiare proprio perché associata a una proposta musicale di livello.

Nulla, in un live degli Homunculus Res, è banale, ma tutto è sorprendente. Giocando con tempi spezzati e arrangiamenti obliqui, oltre alle ispirazioni di “canterburiana” memoria, si ritrovano quelle del movimento Rock in Opposition e del pop psichedelico barocco, per sconfinare fino a forme di jazz-rock melodico, leggero e ironico.

L’esordio della band è datato 2013 e non è difficile immaginare come, da allora, abbiano prodotto e fatto tanto, riuscendo a restituire sfaccettature sempre nuove, ma allo stesso tempo familiari, del loro universo. Un universo che riesce a coniugare territori e suggestioni geograficamente distanti, ma accomunate dalla passione per la musica. Una passione che torneremo a condividere sabato 10 maggio al PunkFunk, alle 22,30. L’ingresso è gratuito.

Luogo: PunkFunk Record Shop & Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: concerto

Data Inizio: 10/05/2025

Data Fine: 10/05/2025

Ora: 22:30

